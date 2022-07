Krombacher-Kreispokal Kein Altkreis-Duell in der Kreispokal-Qualifikationsrunde

Im Krombacher-Kreispokal hat der NFV-Kreis Göttingen-Osterode die Begegnungen der Qualifikationsrunde im Wettbewerb Kreisliga/1. Kreisklasse und der ersten Runde im Wettbewerb 2./3. Kreisklasse bekannt gegeben.

Die Qualifikationsrunde für die Mannschaften der 1. Kreisklasse ist für Freitag, 19. August, geplant. Zehn Begegnungen wurden ausgelost, die weiteren Mannschaften aus der 1. Kreisklasse haben ein Freilos und stehen direkt in der ersten Hauptrunde. Hier kommt es dann zu den Duellen mit den Kreisligisten, die bereits vorqualifiziert sind.

Freilose für Wulften und Dorste

Aus Altkreissicht kommt es in der Qualifikationsrunde zu keinen direkten Duellen, immerhin können sich einige Teams aber über Heimspiele freuen. Ein Freilos erwischten von den Altkreisteams Eintracht Wulften und der TSC Dorste.

Im Wettbewerb der 2./3. Kreisklasse ist die erste Runde für Sonntag, 14. August, um 11 Uhr angesetzt – die Vereine können ihre Spiele aber in Absprache auch an einen anderem Termin an diesem Wochenende austragen.

Pokal-Auslosung

Qualifikationsrunde Kreisliga/1. Kreisklasse

FC Merkur Hattorf – SC Hainberg II, SV Lerbach – TSV Dramfeld, SV Rot-Weiß Hörden – NK Croatia Göttingen, SV Förste – SG Lenglern/Harste/Hagenberg, DSC Dransfeld – TuSpo Petershütte II, VfB Sattenhausen – 1. FC Freiheit, FC SeeBern – SV Rotenberg II, TSV Landolfshausen/Seulingen II – Nikolausberger SC, SC Eichsfeld – SVG Göttingen II, SG Niedernjesa – Puma Göttingen

2./3. Kreisklasse (Spiele mit Altkreisbeteiligung)

SC HarzTor III – SG Bad Grund/Badenhausen, FC Merkur Hattorf II – SC HarzTor II, SG SV Zorge/SSV Neuhof II – VfB Südharz II, FC Westharz – VfR Dostluk Osterode II, TuSpo Petershütte III – FC Vatan Herzberg, SG Bad Grund/Badenhausen II – VfL 08 Herzberg, FC Eisdorf II – SG Sösetal, SV Rotenberg III – SV Inter Roj Göttingen