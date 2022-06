Am Ende gibt es für alle G-Jugendlichen eine Goldmedaille

Die A-Jugend der JSG Söse/Harz machte mit einer Top-Leistung den dritten Platz in der Kreisliga perfekt. Nach einem 1:3-Rückstand gegen den Tabellennachbarn JSG Sparta-Weende-Göttingen mobilisierten die A-Junioren in der letzten halbe Stunde noch einmal alle Kräfte und brachte einen 4:3-Sieg mit zurück an die Söse. Der vielumjubelte Siegtreffer gelang Abdul Salam Rihan in der 90. Minute. Für die weiteren Treffer sorgten Marcel Walther (34.) und Ruwim Sutormin (58., 69.).

Ein knappes 2:3-gab es für die B-Jugend gegen die JSG Eintracht HöhBernSee. Die beiden Treffer von Henry Sitzenstock (42., 70.) waren zu wenig, um sich für eine gute Leistung mit Punkten zu belohnen.

Die C-Junioren der JSG Söse/Harz setzten ihre kleine Erfolgsserie mit einem klaren 4:0-Sieg gegen die JSG Radolfshausen/Eichsfeld fort. Nichts zu holen gab es dagegen für die D-Jugend beim 0:7 gegen die JSG HarzTor/Neuhof.

In einem Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften entführte die E3 der JSG Söse/Harz beim 1:1 gegen die JSG HarzTor/Neuhof einen Auswärtspunkt. Torschütze der Gäste war Jonah Herrmann. Beim Spiel der E2-Jugend gegen den FC Merkur Hattorf krönte sich Leo Schunke mit sechs Treffern zum Spieler des Tages. In einer lange Zeit spannenden Partie holte sich die JSG in der Schlussphase noch einen 10:4-Erfolg. Als weitere Torschützen konnten sich Adrian Esteban und Lucas Möller mit jeweils zwei Treffern feiern lassen.

Gleich mit vier Teams war die JSG Söse/Harz beim Turnierspieltag der G-Junioren in Hattorf aktiv. Gespielt wurde Funino, in dieser Altersklasse eine sehr kurzweilige Spielform, in der alle 20 JSG-Nachwuchskicker reichlich Spielpraxis sammeln und sich auf dem Spielfeld ordentlich austoben konnten. Unabhängig von den Ergebnissen konnten sich am Ende alle als Gewinner fühlen und wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.