Erster Neuzugang für Drittliga-Handballer des Northeimer HC

Beim Northeimer HC laufen die Planungen für die kommende Saison in der 3. Liga der Herren auf Hochtouren. Mit Finn Fietz kann der NHC nun seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren. Der 19-Jährige baut gerade sein Abitur und kommt aus der Oberliga von der SG Börde Handball nach Northeim. Das Handball-Einmaleins hatt Fietz bei Eintracht Hildesheim erlernt.

Der 1,91 m große Recke spielt im Angriff am Kreis und in der Abwehr im Innenblock, eine Kombination die die Northeimer aufhorchen ließ. Durch seinen körperlichen Einsatz und sein hohes Engagement überzeugte er die NHC-Verantwortlichen weiter. Fietz ist lernwillig und will sich im Team weiterentwickeln, so der Verein. Bei dem Team aus der Schuhwallhalle erhält er einen Dreijahresvertrag und wird eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreis-Sparkasse Northeim beginnen.

Sechs Abgänge stehen fest

Wie in jedem Jahr muss der Northeimer HC allerdings auch in diesem Jahr wieder den einen oder anderen Spieler nach längerer oder kürzerer Zugehörigkeit verabschieden. Ein Sextett steht bislang auf der Seite der Abgänge fest: Sören Lange, Malte Sültmann, Milan Stancic, Jan-Niklas Falkenhain, Paul Hoppe und Yanik Springer sind in der kommenden Saison nicht mehr dabei. Bei einigen lässt sich der Verein aber eine kleine Hintertür.

Der trickreiche Rechtsaußen Sören Lange kam im Jahr 2014 aus Magdeburg nach Northeim. Er steigerte sich von Jahr zu Jahr und wurde zur festen Größe im Team. Im Jahr 2017 half er beim erneuten Drittliga-Aufstieg mit und ist seitdem einer der verlässlichsten Torjäger im Team. Nach dieser Saison zieht es ihn privat mit seiner Freundin nach Alfeld. Dort wird er sich den Leinepiraten anschließen, die souverän den Oberliga-Aufstieg geschafft haben.

Mit Paul Hoppe kam beim Aufstieg 2017 ein junger Kreisläufer aus Hildesheim nach Northeim. Er entwickelte sich schnell zum Leistungsträger, Abwehrchef und unermüdlichen Kämpfer im Angriff, schonte stets weder sich noch seine Gegner und war so ein verlässlicher Anführer für das NHC-Team. Hoppe wird nach der Saison für ein halbes Jahr ins Ausland gehen und dort im Rahmen seines Studiums Erfahrung sammeln. Sein Pass bleibt aber beim NHC.

Yanik Springer kam 2019 aus Moringen nach Northeim und stellte sich als junger Mann der Herausforderung 3. Liga. Er wird nun ebenfalls ein Auslandssemester einlegen, auch sein Pass bleibt beim NHC.

Zurück in die Heimat

Mit Malte Sültmann kam vor der Saison ein treffsicherer Linksaußen aus der Oberliga zum NHC. Aus beruflichen und privaten Gründen zieht es ihn zurück in die Heimat nach Wittingen, wo er künftig in der Landesliga spielt. Milan Stancic verlässt den Verein nach einer Saison mit noch unbekanntem Ziel.

Vor der vergangenen Saison suchten die Northeimer einen Routinier, der als Absicherung im Rückraum agieren sollte, und fanden ihn bei der HSG Rhumetal in der Person von Jan-Niklas Falkenhain. Wie geplant wird „Falke“ nun seine Laufbahn beenden, seinen Pass aber beim NHC lassen.