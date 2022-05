Sparkassenmeeting in Osterode: Weltmeister David Storl ist dabei

Der Countdown für das 13. Int. Sparkassenmeeting am 3. Juni im Jahnstadion Osterode läuft. An diesem Wochenende ist die Meldeliste noch offen, aber schon jetzt können sich die Zuschauer auf zahlreiche Spitzensportler freuen.

Aus heimischer Sicht ist die Zusage von Neele Eckhardt-Noack von der LG Göttingen besonders erfreulich. Die mehrfache Deutsche Meisterin im Dreisprung ist in einer bestechenden Frühform. Mit 14,13 m, erzielt am Sonntag in Garbsen, führt sie die Deutsche Bestenliste an. Nur um zwölf Zentimeter verpasste sie die Qualifikationsnorm für die EM, die im August in München stattfinden. Im Weitsprung hat mit 6,54 m zurzeit Lucie Kienast (SV Halle) die beste Meldeleistung. Ob Deutschlands derzeit zweitbeste Weitspringerin Merle Homeier (LG Göttingen) dabei ist, entscheidet sich nach zwischenzeitlichen Starts in Dessau und Weinheim. Bei den Männern ist Mohammad Amin Alsalami aus Syrien der Top-Favorit – 7,87 m sind augenblicklich seine beste Weite.

Storl greift die EM-Norm an

Große Felder wird es im Kugelstoßen auf der Anlage am Ührder Berg geben. Erfreulich, dass Doppel-Weltmeister David Storl (SC DhfK Leipzig) so langsam wieder in die Erfolgsspur findet. Nach Rückenproblemen in den letzten Jahren hat er in Halle am Wochenende die 20 m-Marke wieder im Griff gehabt. Sein Ziel ist die EM-Norm von 20,85 m zu übertreffen. Bei der U20 gehört mit 20,77 m (6 kg-Kugel) Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge zur Weltspitze. Zur europäischen Spitzenklasse gehört seine Vereinskameradin Katharina Maisch, die schon 18,88 m erzielte und sich bereits für die WM im Juli in Eugene (USA) qualifizieren konnte. Große Weiten soll es auch beim Diskuswurf geben. Bei den Frauen führt Julia Ritter (TV Wattenscheid) die Meldeliste mit 61,29 m an, während bei den Männern Irfan Shanshuddin aus Hongkong eine Bestweite von 62,55 m hat.

Der Hochsprung in der Kurve wird sicherlich ebenfalls ein Highlight werden. Die Starterfelder sind reich an Klasse. Der Deutsche Hallenmeister Jonas Wagner (Dresdner SC) mit 2,28 m und die Deutsche Jugendmeisterin Johanna Göring (Salamander Kornwestheim) mit 1,92 m wollen die Stadionrekorde verbessern. Mit Unterstützung der Zuschauer kann das gelingen.

Viel Tempo auf der Bahn

Auf der Bahn stehen die 800 m im Fokus. Bei den weiblichen Startern hat Julia Swedam vom TSV Kirchhain mit 2:07 Minuten die schnellste Zeit, bei der männlichen Konkurrenz ist es Franz Walther (Dresdner SC) mit 1:52 Minuten. Über 1.500 m ist die Vorjahressiegerin Line K. Schulz aus Dänemark gemeldet.

Interessant dürften die Hürdenläufe werden. Favoritin über die 100 m Hürden ist Lai Yiu Lui mit einer Meldezeit von 13,56 Sekunden, bei den Männern Wang Fung Cheung mit 14,11 Sekunden, beide aus Hongkong. Wackeln dürften die Meetingrekorde über 400 m Hürden. Hier sind Lea Ahrens (Eintracht Hannover, 58,55 Sekunden) und Luca Hey (THW Kiel, 52,17 Sekunden) die Favoriten.

Erwartet werden in diesem Jahr mehr als 200 Starter, die sich zwischen 15 und 20.30 Uhr möglichst in Höchstform präsentieren wollen. Eintrittskarten im Vorverkauf sind noch bis zum 30. Mai bei der Touristinformation Osterode, im WeinKontor und bei allen Stammvereinen der LG Osterode erhältlich. Natürlich gibt es auch ein Cateringangebot, dass durch fleißige Ehrenamts-Hände angeboten wird.