Die Herren 65 des TC Barbis sind ungeschlagen

Zwei Auswärtsspiele standen zuletzt für die Herren 65 des TC Barbis in der Verbandsklasse an. In beiden Partien konnte das Team etwas Zählbares mitnehmen und bleibt damit weiter ungeschlagen.

Zunächst gab es das Gastspiel beim VfB Wülfel Hannover. Christian Hartmann an der Spitzenposition hatte es wieder mit einem sehr starken Gegner zu tun, den er in langen und kräftezehrenden Ballwechseln mit 6:3, 6:4 besiegen konnte. Werner Wiedermann gewann an Nummer zwei sein Spiel sicher mit 6:1, 6:1. Norbert Sachwitz gewann den ersten Satz mit 6:3, verlor dann aber den zweiten Satz (1:6) und den anschließenden Match-Tiebreak (3:10). Joachim Späth setzte sich in seinem Match mit 6:4, 7:6 durch.

Mit einer 3:1-Führung im Rücken wurden die Doppel geschickt besetzt, Doppel eins mit Hansi Kube/Joachim Späth siegte mit 6:2, 6:3. Auch das zweite Doppel mit Christian Hartmann/Jürgen Görg gewann sicher mit 6:2; 6:2, so dass am Ende ein verdienter 5:1 Auswärtssieg stand.

Es folgte die Partie beim TSV Groß Munzel, einem Stadtteil von Barsinghausen. Auch hier konnte sich Hartmann wieder gegen seinen leistungsmäßig höher eingestuften Gegner mit 6:2, 7:5 durchsetzen. Jörg Winterstein an Position zwei verlor gegen seinen druckvoll spielenden Gegner mit 3:6, 1:6. Wiedermann konnte sich im Match-Tiebreak durchsetzen, er gewann 6:3, 4:6, 10:5. Sachwitz musste sich seinem Gegner mit 1:6, 6:7 beugen.

Das erste Doppel ging dann klar an die Heimmannschaft, Jörg Winterstein/Hansi Kube hatten wenig Chancen. Doppel zwei mit Christian Hartmann/Joachim Kube konnte sich mit 6:4, 4:6, 10:5 durchsetzen. Mit dem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden waren beide Mannschaften zufrieden.