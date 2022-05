Fußball Eisdorf und HarzTor spielen in der Aufstiegsrunde zu Hause

Der SC HarzTor hat in der Aufstiegsrunde der Kreisliga am Sonntag den TSV Nesselröden zu Gast.

Osterode. In der Kreisliga geht die Punktejagd an diesem Wochenende weiter. Von den vier Altkreis-Mannschaften sind in Auf- und Abstiegsrunde drei im Einsatz.