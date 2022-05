Fährtenhunde zeigen beim GHSV Brochthausen ihre feine Nase

Verschiedene Prüfungsstufen standen bei der diesjährigen Frühjahrsprüfung des Hundesportvereins GHSV Brochthausen auf dem Programm. Die unterschiedlichsten Rassen, von Schäferhund über Cocker Spaniel bis zum Magyar Vizla, waren zur Bewertung des Leistungsrichters Rolf Panzlaff gemeldet – und gute Ergebnisse konnten erzielt werden.

In aller Frühe war schon Konzentration gefragt. Sandra Zander mit Bilal of Gallifrey Seven und Andrea Junge mit Dasha Wolf vom Blosenberg stellten sich der IBgH Stufe 1 (Internationale Prüfung für Begleithunde). Seven war es wahrscheinlich zu früh, er hatte für manche Übungen eigenen Ansichten. Dem Leistungsrichter Rolf Panzlaff war aber die vorgeführte Arbeit ein befriedigend mit 77 Punkten wert. Anders lief es bei Dasha. Sie war hoch motiviert und kam mit vorzüglichen 96 Punkten von der Anlage.

Vier Teilnehmer der gemeldeten Begleithunde mussten im Vorfeld ihren Sachkundenachweis ablegen. Alle erreichten dabei ihr Ziel. Die Begleithundeprüfung, sozusagen die Eintrittskarte für den weiteren Hundesport, bestanden Dorothee Rittmeier mit Finja of Beautiful Mind, Martha Jünemann mit Moritz, Lisa Kleffner mit Odin, Jasper Fuchs mit Herby’s Dream Midnight Shadow ‘Durin’, Julia Christians mit Mint sowie Kornelia Parschau mit Whispering Wind Meghan Deep Black. Die beste Unterordnung der Begleithunde zeigte das Brochthäusener Team Hannes Hoppmann mit Bounty vom kleinen Löwen.

Am späten Vormittag war dann ein gutes Näschen gefragt. Drei Fährtenhunde des Vereins zeigten ihre Fähigkeiten in der IFH 2 (Internationale Prüfung für Fährtenhunde). Der Schwierigkeitsgrad liegt hier in der Länge von 1.800 Schritten und der Liegezeit von drei Stunden. Die Teams des GHSV erreichten Ergebnisse, die von gut über sehr gut bis hin zu vorzüglich lagen. Andrea Junge mit Buddy errang den dritten Platz mit 85 Punkten. Sandra Zanders Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon erschnüffelte sich 92 Punkte und den zweiten Platz. Den Tagessieg mit glatten 100 Punkten sicherte sich Heike Seideneck mit Crazy vom Special Highlight.