Die Planungen für den 30. Hannover-Marathon laufen

Hannover. Am 3. April soll die große Laufveranstaltung in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen – nach zweijähriger coronabedingter Pause.

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie planen die Macher des 30. HAJ Hannover Marathon den Restart am 3. April 2022. Organisationsleiterin Stefanie Eichel vom Veranstalter Eichels Event verspricht eine verantwortungsvolle Umsetzung der Veranstaltung unter den dann gegebenen Bedingungen umzusetzen.

„Der Marathon ist das größte und bedeutendste Sportereignis in unserer Stadt. Zweimal musste das Event wegen Corona abgesagt werden. Wir sind voller Zuversicht, dass es nun 2022 endlich soweit ist und der Marathon die Menschen in der Stadt wie in den zurückliegenden Jahren wieder begeistern wird“, betonte Oberbürgermeister Belit Onay in diesen Tagen. Für Onay sei der Marathon ein sportlicher Leuchtturm mit großer Strahlkraft, der die Stadt mit den integrierten Deutschen Marathon- Meisterschaften bundesweit in den Blickpunkt rücken wird.

Das sieht auch NLV-Präsident Uwe Schünemann so: „Natürlich ist die Vorfreude aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation noch etwas gedämpft, aber Leichtathleten sind Optimisten und der NLV hat gerade auch in seinem Jubiläumsjahr bewiesen, auch in herausfordernden Zeiten verantwortungsvoll Deutsche Meisterschaften ausrichten zu können; und dafür bietet der HAJ Hannover Marathon mit seiner perfekten Organisation allerbeste Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.“

Neben der klassischen Marathon-Distanz stehen für die Sportler auch kürzere Strecken zur Auswahl. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Marathon als Staffel zu absolvieren.

Weitere Infos und die Anmeldung unter www.marathon-hannover.de.