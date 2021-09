Veilchen Ladies starten mit Auswärtssieg in die Saison

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Medical Instinct Veilchen aus Göttingen haben am ersten Spieltag der Saison 2021/22 einen Auswärtssieg in Heidelberg gefeiert.

Die Medical Instinct Veilchen der BG 74 Göttingen sind mit einem Auswärtssieg in die neue Saison der DBBL gestartet. Beim 82:67 (33:33) in Heidelberg hatten die BG-Damen zunächst Probleme in der Verteidigung, steigerten sich im weiteren Spielverlauf jedoch gewaltig. Am Ende verhindert eine schwache Ausbeute an der Freiwurflinie einen noch deutlicheren Erfolg. Jenny Crowder und Marie Reichert schrammten jeweils knapp am Double-Double vorbei.

Dabei starteten die Gäste zunächst sehr langsam. Die Heidelbergerinnen traten insbesondere im ersten Viertel deutlich aggressiver in der Verteidigung auf und gelangten so immer wieder zu schnellen Abschlüssen, in der 9. Minute lagen die Veilchen Ladies mit 12:22 zurück. Bis zur Viertelpause wurde der Rückstand halbiert (19:24). In der Folge agierte die Defense konzentrierter und griffiger, mit einem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Pause (33:33).

Nach dem Seitenwechsel sorgte eine geschlossene Teamleistung erneut für Ballgewinne in der Verteidigung, ebenso ließ die Trefferquote bei den Heidelbergerinnen im Vergleich zum Spielbeginn nach. Die Göttingerinnen konnten nun eine knappe Führung behaupten, mit einem 50:47 ging es in die letzten zehn Minuten. Morgan Pullins und Kat Tudor machten daraus schnell ein 57:47 (32.). Bei den Veilchen Ladies lief es jetzt, der Sieg geriet anschließend nicht mehr in Gefahr.

Crowder übernahm in dieser Phase noch mehr Verantwortung und war gleich dreimal von Außen erfolgreich. Die Nationalspielerin war am Ende mit 19 Punkten erfolgreichste Werferin, doch auch die Breite stimmte. Auch Reichert (14), Pullins (14), Toudor (12) und Vasiliki Karambatsa (10) punkten zweistellig. „Mit dem Auftakterfolg und den zwei Punkten bin ich sehr zufrieden. Unsere Verteidigung hat im ersten Viertel nicht gut gearbeitet, danach aber eine gute Reaktion gezeigt. Als wir verteidigt haben, haben wir die Kontrolle über das Spiel übernommen“, sagte BG-Headcoach Goran Lojo anschließend.