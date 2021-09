Nachwuchs der JSG Söse/Harz liefert sich torreiche Duelle

Bei der JSG Söse/Harz waren zum Saisonbeginn Nachwuchsfußballer aus allen Altersklassen auf Punktejagd.

Für reichlich Tore sorgten die B-Junioren der JSG beim 4:4-Unentschieden gegen den JFV Eichsfeld. Dabei geriet die JSG nach zweimaliger Führung durch Henry Sitzenstock (27.) und Jannis Großkopf (42.) mit 2:4 in Rückstand. Mit toller Moral kämpften sich die B-Junioren wieder ins Spiel und verkürzten durch Frederick Hillebrecht (64.) auf 3:4. In der turbulenten Schlussphase gelang Gian Lucca Pülm in doppelter Unterzahl in der vierten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleichstreffer zum 4:4.

In einer hochklassigen Partie musste sich die E2-Jugend der JSG Söse/Harz mit 2:4 im Gastspiel beim JFV Eichsfeld geschlagen geben. Nach den gewohnten Anlaufschwierigkeiten wurde Söse/Harz immer stärker und kam durch Lucas Möller (16.) zur 1:0-Halbzeitführung. Die zweite Hälfte gehörte dann den Gastgebern, die mit vier Treffern das Spiel drehten. Der JSG Söse/Harz sollte lediglich noch der zwischenzeitliche Anschluss zum 2:3 durch Leo Schunke (39.) gelingen.

Eine starke Aufholjagd der E3-Junioren wurde beim 3:5 gegen den VfR Dostluk Osterode leider nicht belohnt. Durch einen schnellen 0:3 Rückstand wachgerüttelt, glich die JSG Söse/Harz durch Treffer von Erik Sutormin (25., 30.) und Paul Fahlbusch (32.) zum verdienten 3:3 aus. Nach dem Ausgleichstreffer entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der VfR Dostluk das bessere Ende für sich hatte.

Die F2-Jugend holte zum Saisonauftakt einen 5:2-Sieg im Auswärtsspiel gegen die JSG Radolfshausen/Eichsfeld und sorgte dabei mit zwei schnellen Treffern für einen Blitzstart. Nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich noch einmal zum 2:2 ausgleichen konnten, übernahm die JSG Söse/Harz wieder das Ruder und legte drei weitere Treffer zum 5:2 nach.

In weiteren Spielen unterlagen die D-Junioren der JSG Söse/Harz im Heimspiel mit 1:5 gegen die JSG Südharz/Zorge und die A-Jugend zum Auftakt in der Kreisliga mit 0:3 gegen den SVG Göttingen.