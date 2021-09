Pokalspiel der Medical Instinct BG 74 Veilchen wird verlegt

Das ursprünglich für den heutigen Samstag angesetzte Zweitrunden-Spiel im DBBL-Pokal zwischen den Medical Instinct BG 74 Veilchen und den Gisa Lions Halle findet nicht wie geplant statt und wird verschoben. Verbunden damit wechselt das Heimrecht auch wieder zurück nach Halle, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Der Hintergrund ist ein erfreulicher: Vor wenigen Tagen erhielt BG-Spielmacherin Jenny Crowder eine Einladung zur Teilnahme an der FIBA 3×3 Womens Series. Mit der deutschen Nationalmannschaft kämpft die Göttingerinnen um den Titel. Das Turnier findet an diesem Wochenende in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt. In Gruppe A trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Rumänien, Russlands und Kanada.

„Aufgrund der Terminüberschneidung hätte uns Jenny im Pokalspiel nicht zur Verfügung gestanden. Die Lions haben der Verlegung des Spiels zugestimmt, weshalb an dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön nach Halle geht“, heißt es von Seiten der BG-Damen. Entsprechend der ursprünglichen Auslosung geht das Heimrecht zurück an Halle. Nur an diesem Wochenende wäre in Göttingen gespielt worden, den Lions stand ihre Heimspielstätte nicht zur Verfügung.

Am Samstag gibt es von 11 bis 13 Uhr im Eingangsbereich der FKG-Halle in Göttingen die Möglichkeit, Dauerkarten für die anstehende DBBL-Saison zu erwerben.