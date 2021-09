Nachwuchs der JSG Söse/Harz zeigt starke Leistungen

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz fuhr in einem Testspiel einen 6:2-Sieg gegen den VfR Dostluk Osterode ein. Marius Wolkenhauer (2.) brachte die JSG mit seinem 1:0 schnell auf die Siegerstraße bevor Gian-Luca Pülm (19., 30.) und Lukas Müller (35.) zur komfortablen 4:0-Pausenführung erhöhten. Nach dem Seitenwechsel wurde kräftig getauscht und einige Spieler auf ungewohnten Positionen getestet. Dadurch ging die Ordnung im JSG-Spiel etwas verloren. Der VfR Dostluk ließ sich nicht lange bitten und verkürzte auf 4:2. Nach einigen taktischen Umstellungen übernahm die JSG wieder mehr Kontrolle und legte durch Marius Wolkenhauer (62.) und Lukas Schulze (65.) noch zwei Treffer nach.

Eine bärenstarke Leistung zeigte die A-Jugend der JSG Söse/Harz beim 3:1 im Testspiel gegen das Bezirksliga-Team des JFV Rhume-Oder. Joost Heeren belohnte die JSG in der 8. Minute mit dem Führungstreffer für eine dynamische Anfangsphase, in der die A-Junioren sofort präsent in den Zweikämpfen waren und durch ihr gutes Positionsspiel glänzten. Dabei konnten sich besonders Florian Leimeister im Spielaufbau aus der Defensive und Jan Binnewies als Schaltzentrale im Mittelfeld auszeichnen. Binnewies war es dann auch, der per Elfmeter (58.) und direkt verwandeltem Freistoß (62.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte, bevor Rhume-Oder in der Schlussphase noch zum Ehrentreffer kam.