Dennis Eckstein und Tim Landwehrs gewinnen Welfencup

Herzberg. Das beliebte Doppelturnier des TC GW Herzberg findet in diesem Jahr in einer Light-Version statt – vergangenes Jahr konnte gar nicht gespielt werden.

Nachdem das beliebte Doppelturnier um den Welfencup im vergangenen Jahr coronabedingt ausfiel, konnte in diesem Jahr beim TC GW Herzberg zumindest eine Lightversion ausgetragen werden – ohne Sponsoring und Preisgeld. Unter der Leitung von Sportwart, Torsten Schmidt nahmen zehn Herren- und vier Damen-Doppel die sportliche Herausforderung an. So fighteten die Teilnehmer bei trockenen und teilweise sogar sonnigen Bedingungen um den begehrten Titel auf der Anlage des Herzberger Tennisclubs im Kurpark.

Sportlich sorgte vor allem das beinahe komplett angetretene Herren 40 Oberliga-Team der Herzberger für die Highlights. Aus den beiden Fünfer-Vorrundengruppen qualifizierten sich nach spannenden Spielen Brücke/Panagodimos und Böttcher/Günther sowie Minde/Plugge und Eckstein/Landwehrs für das Halbfinale. Beide Spiele waren sehr umkämpft und wurden erst im Matchtiebreak entschieden.

Nach einem langen Tag mit vielen kräftezehrenden Matches standen sich Eckstein/Landwehrs und Böttcher/Günther im Finale gegenüber. Ein paar Körner mehr im Tank hatten am Ende Dennis Eckstein/Tim Landwehrs, die trotz starker Gegenwehr mit 6:3 und 6:3 siegten und gebührlich gefeiert wurden.

Bei den Damen wurde kurzerhand ein Schleifchenturnier angeboten, bei dem der Spaß im Vordergrund stand. Auch hier wurden die Punkte ausgezählt. Platz eins belegte Doreen Pralle, punktgleich auf Platz zwei standen am Ende Sandra Marwede und ihre Tochter Alina.

Am 25. September ab 11 Uhr veranstaltet der TC GW Herzberg wieder den Deutsche Bank Pokal für Firmen und Vereine. Aus dem Abschluss-Turnier am 2. Oktober wird der im Frühjahr nicht ausgetragene Sparkassenpokal, los geht es ab 13 Uhr.

Weitere Informationen und die Anmeldung unter www.tc-herzberg.de.