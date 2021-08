Veilchen Ladies verpflichten US-Amerikanerin Morgan Pullins

Die BG 74 Göttingen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison präsentieren. Mit Morgan Pullins gewinnen die Veilchen Ladies eine sehr athletische Spielerin für die Positionen vier und fünf, die zudem über viel Erfahrung verfügt. Auch in Deutschland war die 28-Jährige bereits mehrfach tätig.

In ihrer ersten Saison nach dem College spielte Pullins 2015/16 für den USC Freiburg, dabei sammelte sie im Schnitt 13,2 Punkten und 6,7 Rebounds. Über Stationen in Finnland, Australien, Luxemburg, Litauen und Griechenland war sie in der vergangenen Saison nach Deutschland zurückgekehrt, wurde beim TK Hannover jedoch nicht glücklich. In der Rückrunde war sie dann für den TSV 1880 Wasserburg aktiv. Verletzungsbedingt konnte sie zwar nur fünf Spiele absolvieren, kam dabei aber auf im Schnitt 10,4 Punkte.

Mit ihrer Athletik, Sprungkraft und Antizipation macht die 1,85 m große US-Amerikanerin die fehlenden Zentimeter unter den Körben mehr als wett. „Morgan passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie“ erläutert BG-Coach Goran Lojo. „Für eine große Spielerin ist sie sehr schnell unterwegs. Schon im letzten Jahr konnten wir 40 Minuten Vollgas geben – ich denke in dieser Saison ist eine Steigerung möglich.“

Inzwischen wurde auch der DBBL-Spielplan veröffentlicht. Die Veilchen Ladies eröffnen die Saison mit einem Auswärtsspiel in Heidelberg am Samstag, 25. September. Das erste Heimspiel folgt am Freitag, 1. Oktober, gegen Halle. Durchaus kurios: Die sechs weitesten Auswärtsfahrten stehen für die Veilchen Ladies auch bei den ersten sechs Auswärtsspielen an.