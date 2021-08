Herzberg. Nachwuchsvolleyballer nehmen ein Angebot des Nordwestdeutschen Volleyballverbands an und trainieren auf der Beachanlage an der Mahntehalle.

Volleyball Kids-Beach-Day findet am Freitag in Herzberg statt

Am Freitag findet in Herzberg ein Kids-Beach-Day statt. Das ist eine Aktion, die der Nordwestdeutsche Volleyballverband (NWVV) in Verbindung mit einem gastgebenden Verein, in diesem Fall dem VT Südharz mit seinen Stammvereinen, durchführt, um die Jugendlichen und Kinder nach der langen Coronapause auch während der Sommerferien wieder in Bewegung zu bringen.

Dazu haben sich in Herzberg elf Jungen und Mädchen angemeldet. Los geht es um 9.45 Uhr auf den beiden Beachfeldern hinter der Mahntesporthalle. Verschiedene Trainingseinheiten und Spiele werden sich abwechseln, unterbrochen werden die Aktivitäten durch ein gemeinsames Mittagessen. Die Teilnehmer erhalten neben dem Essen und Getränken für ihren Teilnehmerbetrag zudem ein T-Shirt.

Am vergangenen Samstag haben fleißige Helfer die beiden Beachvolleyball-Felder bereits von Unkraut gereinigt. Zuvor hatten Mitarbeiter des Bauhofs wie bereits im vergangenen Jahr mit einem Bagger den Boden gelockert und so wertvolle Vorarbeit geleistet.