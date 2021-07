Golf Charity-Turnier beim GC Rothenberger Haus am Sonntag

Am Sonntag, 18. Juli, findet beim GC Rittergut Rothenberger Haus das große Charity-Golfturnier statt. Unter maßgeblicher Leitung von Uwe Groth (Foto) konnten ins den vergangenen Jahren mit gemeinnützigen Aktionen bereits mehr als 30.000 Euro gesammelt werden.

Alleine im vergangenen Sommer wurde eine stolze Summe von 11.500 Euro erreicht – eine Marke, die man nun knacken möchte. Die Spenden sind dabei für das Kinderhospiz Sternenlichter in Göttingen vorgesehen. Beim Turnier am Sonntag wird 4er-Scramble gespielt, Meldungen sind noch möglich. Das Startgeld fließt zu 100 Prozent in den Spendentopf, zudem gibt es, unterstützt unter anderem von Medimax Duderstadt. eine große Tombola mit tollen Preisen.

Weitere Informationen unter www.golf-duderstadt.de.