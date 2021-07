BG Göttingen verpflichtet US-Guard Zack Bryant

Göttingen. Für den 23-Jährige Rookie sind die Veilchen seine erste Profistation. Er spielte zuletzt in der NCAA an der Georgia Southern University.

Die BG Göttingen präsentiert den nächsten Neuzugang für die Saison 2021/22: US-Guard Zack Bryant kommt von der Georgia Southern University (USA) in die Universitätsstadt an der Leine und erhält einen Einjahresvertrag. Für den 23-Jährigen ist der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen die erste Profistation in seiner Basketball-Karriere.

„Zack kann auf mehreren Guard-Positionen eingesetzt werden und ist ein sehr athletischer Spieler. Er verfügt über großes Entwicklungspotenzial, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über seinen kommenden Schützling, der sich nach seinem Schulabschluss 2017 an der University of Alabama at Birmingham in seinem Heimatland einschrieb und dort in der NCAA für die UAB Blazers auf Korbjagd ging.

In der Saison 2019/20 verließ der 1,88 Meter große Basketballer die Blazers und wechselte auf die Georgia Southern University im US-Bundesstaat Georgia. Aufgrund der NCAA-Regularien musste er dort den Rest der Basketball-Saison aussetzen. In seinem letzten College-Jahr 2020/21 absolvierte Bryant 21 der 26 Partien für die Eagles und stand 15 Mal in der Startaufstellung. Im Schnitt kam der US-Amerikaner auf 31 Minuten Einsatzzeit pro Spiel, dabei erzielte der BG-Neuzugang durchschnittlich 13,6 Punkte, holte 2,6 Rebounds und gab 2,6 Assists.

Zum Veilchen-Kader für die Saison 2021/22 gehören aktuell Mathis Mönninghoff, Akeem Vargas, Haris Hujic, Jake Toolson, Philipp Hartwich, Stephen Brown und Zack Bryant.