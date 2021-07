Tennisteams des TV Sösetal-Förste sorgen für Spannung

Die Tennis-Damen des TV Sösetal-Förste spielten am vergangenen Wochenende vor heimischer Kulisse gegen den VT Union Groß Ilsede. Nach dem starken 6:0-Auftaktsieg in der Vorwoche wollte die Mannschaft den nächsten Sieg einfahren. Lara Kladnik und Janine Schlenczek zeigten von Beginn an gutes Tennis und dominierten ihre Gegnerinnen klar. Weniger gut verlief der Start für Marie Schubert und Jale Kniepen. Beide verloren den ersten Satz deutlich, kämpften sich allerdings stark zurück und erzwangen einen entscheidenden dritten Satz. Hier behielten beide die Nerven und setzen sich verdient durch. Somit lagen die Damen bereits nach den Einzeln uneinholbar in Führung. Da die anschließenden Doppel verloren gingen, gewann man letztlich mit 4:2.

Ebenfalls mit 4:2 siegten die Damen 50 auswärts beim MTV Seesen. Annette Fahlbusch und Annika Kniepen spielten stark auf und gewannen klar. Regina Greger und Marianne Lagershausen lieferten ebenfalls spannende Partien ab und mussten jeweils über die volle Distanz gehen. Während Greger knapp die Oberhand behielt, unterlag Lagershausen knapp. Dank dieser 3:1-Führung sollte ein Sieg im Doppel ausreichen. Dieser war hart umkämpft. Birgit Zettier/Kniepen mussten ihr ganzes Können abrufen, gewannen letztlich aber hauchdünn mit 11:9 im Match-Tiebreak und sicherten den Gesamtsieg.

Niederlage für die Herren 30

Eine klare Niederlage mussten die Herren 30 des TVS gegen den Nikolausberger SC hinnehmen. Im Einzel konnte einzig Mathias Falk komplett überzeugen und siegte in zwei Sätzen. Anschließend verlor er an der Seite von Andreas Brandt im Doppel in drei Sätzen. Somit unterlag die Mannschaft des TVS mit 1:5.

Wesentlich enger ging es dagegen bei den Herren 55 zu. Gegen den VT Union Groß Ilsede siegten Gerd Beckert und Reinhard Jorgowski im Einzel verdient. Ralf Bauer musste sich zudem knapp geschlagen geben. Im Doppel bewiesen Jorgowski/Herbert Greger ihr Können und gewannen klar. Da das zweite Doppel des TVS verletzungsbedingt aufgeben musste, gab es letztlich ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden.