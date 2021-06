Tennisteams des TV Sösetal-Förste starten wieder durch

Nach einer einjähriger Pause startete an den vergangenen beiden Wochenenden die Tennis-Punktspielsaison für Jung und Alt beim TV Sösetal-Förste.

Die Junioren B mit Felix Weißensee, David Mühlhahn und Max Mehran Mehrali starteten mit einem schwierigen Auftaktprogramm. Gegen den Tabellenführer TC Seesen verloren die Jungs 0:3, auch gegen den TC Bad Grund konnte die Mannschaft trotz guter Leistung kein Spiel gewinnen.

Die Junioren C des Vereins, Timo Gohlke, Tim Weidert und Miguel Fulst, hatten gegen den TSC Göttingen keine Chance und verloren 0:3. Gegen den TC Pöhlde konnte Tim Weidert sein Einzel 6:2, 6:0 gewinnen, zum Gesamtsieg reichte es aber nicht, da das abschließende Doppel knapp verloren ging. Am dritten Spieltag hatte das Team den TC BW Duderstadt zu Gast. In knappen Matches unterlag die Mannschaft des TVS unglücklich mit 0:3.

Überzeugender Auftritt der Damen

Die Damenmannschaft des TVS siegte in der Verbandsklasse im ersten Auswärtsspiel der Saison beim SV GW Waggum souverän 6:0. Marie Schubert, Jale Kniepen, Lara Kladnik und Janine Schlenczek gaben in ihren Einzeln keinen einzigen Satz ab. Auch in den abschließenden Doppeln überzeugten die Spielerinnen des TVS und ließen ihren Gegnern keine Chance. Die Damen belegen zurzeit den ersten Tabellenplatz und empfangen am nächsten Spieltag den VT Union Gr. Ilsede.

Die Damen 50 bestritten ihr ersten Heimspiel der Saison gegen den SV Schedetal-Volkmarshausen. Regina Greger und Birgit Zettier verloren ihre Einzel denkbar knapp im Match-Tiebreak. Da auch die Einzel von Christel Pülm und Annika Kniepen verloren gingen, stand der Sieger des Punktspiels vorzeitig fest. Auch dem Doppel Greger/Annette Fahlbusch fehlte an diesem Tag das notwendige Quäntchen Glück, der Match-Tiebreak ging ebenfalls an die Gäste. In der Bezirksklasse belegt die Mannschaft aktuell den fünften Tabellenplatz.

Herren holen einen Punkt

Die Herren des Vereins traten am ersten Spieltag in der 1. Regionsklasse beim TC GW Mingerode an. Daniel Gross, Cederic Meier, Thomas Müller und Lennart Haas trafen auf sehr gute Gegner, die der Mannschaft im Einzel keine Chance ließ. Den Ehrenpunkt sicherte das Doppel Meier/Müller die ihr Match 6:1, 6:2 gewannen. Besser lief es am zweiten Spieltag beim Gastspiel in Uslar. Cederic Meier gewann sein Einzel 7:5, 6:2, Thomas Müller steuerte durch seinen 7:6, 4:6, 6:2-Erfolg den zweiten Siegpunkt bei. Da Florian Jezeck und Felix Altmann ihre Einzel verloren, ging es ausgeglichen in die Doppel. Cederic Meier/Thomas Müller überzeugten mit druckvollen Spiel und siegten souverän 6:0, 6:2. Das zweite Doppel Jeczeck/Altmann konnte das Match ausgeglichen gestalten, verlor am Ende aber knapp, so dass die Partie mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Herren verbessern sich durch den Punktgewinn auf den vierten Tabellenplatz.

Die Herren 30 traten zu ihrem ersten Punktspiel in der Bezirksklasse beim TC Nörten-Hardenberg an. Daniel Gross und Sascha Peter gewannen ihre Einzel klar in zwei Sätzen und sorgten für eine 2:0-Führung. Gerrit Riban setzte sich im Match-Tiebreak durch und konnte den Vorsprung so weiter ausbauen. Lediglich Andreas Brandt musste sich in seinem Einzel knapp geschlagen geben. Das Doppel Riban/Gross spielte von Beginn an konzentriert und gewann das Match 6:1, 7:5. Sascha Peter spielte an der Seite von Ingo Marzadek das zweite Doppel. In beiden Sätzen konnte das Duo des TV Sösetal-Förste einen 1:4-Rückstand aufholen, präsentierte sich in den entscheidenden Situationen nervenstark und gewann letztendlich verdient zweimal im Tiebreak mit 7:6, 7:6. Durch den 5:1-Mannschaftserfolg belegen die Herren 30 aktuell den zweiten Tabellenplatz.