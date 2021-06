Kassel Marathon wird nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden

Kassel. Die Austragung im Herbst wäre trotz der zuletzt positiven Entwicklung der Corona-Pandemie in gewohnter Form weiterhin nicht möglich.

Die erfreuliche Entwicklung beim Impftempo und die deutlich zurückgehenden Inzidenzwerte bieten für die Sportlerinnen und Sportler wieder Perspektiven. Trotz der allgemein verbesserten Situation haben sich die Veranstalter entschieden, aufgrund der immer noch nicht hundertprozentig abzuschätzenden Lage im Herbst den für das Wochenende vom 17. bis 19. September 2021 vorgesehenen EAM Kassel Marathon als Präsenzveranstaltung in der ursprünglichen Form abzusagen.

„Wir haben uns in den letzten Monaten und Wochen natürlich mit der jeweils aktuellen Situation befasst. Für den Kassel Marathon haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt. Ein Event mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit großem Publikum ist aus unserer Sicht auch im Herbst noch nicht in gewohnter Form realisierbar“, heißt es von Seiten der Veranstalter. „Einschränkungen werden weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtorganisation haben und für uns einen nochmals erhöhten Aufwand darstellen. Logistisch wäre es mit einer nahezu kompletten Neuplanung der Marathon-Expo und der Startunterlagenausgabe verbunden, da die Auepark-Großsporthalle zum Marathon-Termin noch als Impfzentrum genutzt wird.“

Oberbürgermeister Christian Geselle zeigte Verständnis für die Absage des Veranstalters. „Der Kassel-Marathon lebt insbesondere von den motivierenden Zuschauern an der Strecke, vom Massenstart mit Tausenden von Aktiven und dem stimmungsvollen Zieleinlauf sowie den vielen kleinen und großen Events rund um die eigentliche Laufveranstaltung. Der Veranstalter hat die Entscheidung getroffen, dass dies im kommenden Herbst in der ursprünglichen Form nicht durchführbar ist. Dies ist nachvollziehbar und schafft rechtzeitig Planungssicherheit“, erklärte Geselle.

Um das eigene Ziel und die Motivation nicht aus den Augen zu verlieren, wird in diesem Jahr der Worldwide EAM Kassel Marathon Cup als virtuelle Cup-Serie angeboten, der an drei Wochenenden ausgetragen wird. Vom 9. bis 11. Juli werden 10 km gelaufen, vom 6. bis 8. August 15 km und am eigentlichen Marathonwochenende vom 17. bis 19. September stehen 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie ein Staffel-Marathon zur Auswahl.

Anmeldungen ab dem 1. Juli unter www.kassel-marathon.de.