Walkenried. Die Walkenrieder empfangen am Sonntag ab 14 Uhr die Gäste aus der Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich auf dem heimischen Sportplatz.

Nachdem der VfB Südharz bereits am vergangenen Wochenende sein erstes Testspiel absolvierten, sind die Walkenrieder auch an diesem Wochenende im Einsatz.

Die Mannschaft von Olaf Jödicke aus der 1. Kreisklasse empfängt am Sonntag ab 14 Uhr den SV Grün-Weiß Deuna auf dem Sportplatz in Walkenried. Die Gäste spielen in der Kreisoberliga Eichsfeld-Unstrut-Hainich.