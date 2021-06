Hannover. Es ist der offizielle Startschuss in den #sportVEREINtuns-Sommer 2021. Alle Niedersachsen sind an diesem Tag aufgerufen, gemeinsam Sport zu treiben.

Den Auftakt in den #sportVEREINtuns-Sommer macht der Tag der Bewegung am 17. Juli 2021.

Am 17. Juli ist Sportaktionstag in Niedersachsen

Am 17. Juli ruft das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gemeinsam mit dem Landessportbund Niedersachsen, seinen Sportbünden und den Landesfachverbänden alle Menschen in Niedersachsen dazu auf, Sport zu treiben. Es ist der offizielle Startschuss in den #sportVEREINtuns-Sommer 2021 – eine völlig neue und innovative Form des sportlich-gesellschaftlichen Miteinanders. Alle niedersächsischen Sportvereine sowie Sportbegeisterte in ganz Niedersachsen sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

„Vom 17. Juli soll in diesem Jahr der Startschuss für einen ganzen Sommer des Sports ausgehen. In den vergangenen Monaten mussten alle Sportlerinnen und Sportler jede Menge Einschränkungen hinnehmen. An Wettbewerbe und gemeinsames Training war kaum zu denken, vieles ging nur alleine oder zu zweit. Darum bin ich genauso wie alle Sportlerinnen und Sportler froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport „Der Sport und die Sportvereine und -verbände sind tragende Säulen unserer Gesellschaft und unverzichtbar für den Zusammenhalt der Gemeinschaft.“

LSB-Präsident Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach ergänzt: „Unsere Sportvereine haben Großartiges geleistet. Trotzdem leiden sie mitunter stark unter den Folgen der Pandemie. Eine ganze Generation von Kindern hat sich eben nicht beim Kinderturnen oder für andere Sportarten anmelden können, weil Vereine ihr Angebot nicht wie gewohnt anbieten konnten. Die Folgen sind Mitgliederverluste und negative physische und psychische Auswirkungen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.“

Gemeinsame Vereinssportaktion

Der organisierte Sport in Niedersachsen hat vor diesem Hintergrund eine Vereinssportaktion ins Leben gerufen. Den ganzen Sommer hindurch soll es Angebote vor Ort geben, um Menschen für die Sportvereine neu und wieder zu begeistern. Innen- und Sportminister Boris Pistorius ruft dabei als Schirmherr zu einem einzigartigen gemeinsamen aktiven Sommer auf. Eingebettet ist die Aktion in die Kampagne #sportVEREINtuns, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate immer mehr Unterstützer bekommen hat.

Die Auftaktveranstaltung am 17. Juli wird online live übertragen. Neben Interviews aus Politik, Sport und Wissenschaft wird es Liveübertragungen aus mehreren Sportvereinen geben. Getragen werden die Aktionen vom Song „Der Moment“ von Leon Braje, der im ganzen Land, in jedem Sportverein und an jedem Ort getanzt und gespielt werden kann. „Wir freuen uns über alle Vereine, die eigene Tanzvideos entwickeln, um damit für den Sport und für ihren Verein zu werben“, so Umbach

Weitere Infos zur Sommeraktion unter www.sportvereintuns.de/machtmit.