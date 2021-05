DFB und seine Landesverbände starten Online-Petition

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinen Regional- und Landesverbänden eine gemeinsame bundesweite Petition und Kampagne für den Amateur- und Breitensport mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gestartet. Unter der Überschrift „Draußen muss drin sein“ fordert die Initiative die schnellstmögliche Wiederzulassung des organisierten Sportbetriebs unter freiem Himmel, zunächst im Training, anschließend im Wettkampfbetrieb.

„Seit nunmehr 14 Monaten leidet der gesamte Amateurfußball massiv unter den Auswirkungen der Pandemie. Die Vereine und Ehrenamtlichen an der Basis haben mit Kreativität und Disziplin einen großen Beitrag geleistet, damit wir alle durch diese Krise kommen. Aber der Punkt ist längst erreicht, an dem der aktuelle Zustand nicht mehr akzeptabel ist“, sagt Günter Distelrath, Präsident des Niedersächsischen Fußball-Verbands (NFV), und fordert: „Der Ball muss wieder rollen können. Unsere Aktiven müssen zurück auf die Plätze, das gilt ganz besonders für die Kinder und Jugendlichen. Die Fakten besagen eindeutig, dass vom Sport im Freien kein pandemisches Risiko ausgeht. Das gilt nicht für den Fußball, sondern selbstverständlich für alle weiteren Sportarten an der frischen Luft.“

Parallel zur Petition hat der NFV eine Mitmach-Aktion in den Sozialen Netzwerken gestartet. Die Idee dabei: Die User posten Fotos davon, wie sie sich in dieser Zeit fit halten und wie sehr sie sich auf die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings freuen. Am besten an der frischen Luft und mit dem Hashtag #draussenmussdrinsein auf ihren Social Media-Kanälen. „Der Niedersächsische Fußballverband ruft seine Mitglieder und alle Unterstützer des Amateurfußballs dazu auf, bei dieser Kampagne auf ihren jeweiligen Social Media-Kanälen mitzumachen. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass auch wir wieder Fußball spielen wollen“, so Distelrath.

Die DFB-Petition kann online unter www.openpetition.de/petition/online/perspektiven-fuer-den-amateursport-jetzt unterschrieben werden.