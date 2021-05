U21-Nationalkeeper steht weiter im Tor des Northeimer HC

Northeim. Glenn-Louis Eggert spielt auch in der kommenden Handball-Saison in der 3. Liga für die Südniedersachsen. Er wird weiter aus Melsungen ausgeliehen.

Der Handball-Drittligist Northeimer HC bastelt weiterhin intensiv am Kader für die neue Saison. Nun konnte der NHC bei der Zusammenstellung seines Torwart-Quartetts Vollzug melden. Mit dem 21-jährigen Glenn-Louis Eggert wird auch die momentane Nummer eins weiter für die Northeimer auflaufen. Der aktuelle U21-Nationalspieler steht weiterhin beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen unter Vertrag und wird erneut an den NHC ausgeliehen.

Der Zwei-Meter-Hüne aus Moringen freut sich nun auf eine weitere und hoffentlich vollständige Drittliga-Saison am Schuhwall. Eggert brennt auf den Beginn der Vorbereitung und ist hoch motiviert, endlich wieder regelmäßig seiner großen Leidenschaft nachgehen zu können. Als einer von wenigen Northeimern konnte Eggert in der abgelaufenen Saison durch seinen HBL-Vertrag in Melsungen normal trainieren. Zudem war er mehrfach bei DHB-Lehrgängen unterwegs. Die Northeimer freuen sich sehr, dass das große Torwarttalent aus der Region eine weitere Saison in den eigenen Reihen steht. In diesem Zusammenhang bedankt sich der NHC bei Axel Geerken, Vorstand der MT Melsungen, für die guten und konstruktiven Gespräche.