BG Göttingen kann im Pokalhalbfinale befreit aufspielen

München. Die Veilchen treffen beim Top Four in München auf Double-Gewinner Alba Berlin. Der Druck liegt am Samstag bei dem Team aus der Hauptstadt.

Das Beste kommt zum Schluss: Die BG Göttingen schließt die Basketball-Saison 2020/21 mit einem Höhepunkt ab – der Teilnahme am Top Four um den MagentaSport BBL-Pokal. Die Südniedersachsen stehen zum ersten Mal seit dem Wiederaufstieg 2014 im Halbfinale, es ist der größte sportliche Erfolg der vergangenen Jahre. Gegner ist am Samstag ab 19.30 Uhr der amtierende Double-Gewinner Alba Berlin. Zuvor stehen sich bereits ab 16 Uhr der FC Bayern München und Ratiopharm Ulm gegenüber. Die Bayern sind auch der Gastgeber, das Finalturnier wird im Audi Dome München ausgetragen – Zuschauer sind allerdings nicht erlaubt. Sollten die Veilchen das Endspiel erreichen, geht es am Sonntag ab 15 Uhr um den Pokalsieg.

Souverän sicherte sich das Team von BG-Headcoach Roel Moors im vergangenen Oktober ohne Niederlage den Gruppensieg in der Vorrunde und einen Platz im Pokal-Turnier. Dieses musste Mitte April verschoben werden, da zwei Veilchen-Spieler kurz vor Turnierstart positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und die gesamte Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne musste. Jetzt folgt der zweite Anlauf.

Veilchen haben nichts zu verlieren

Nachdem die Veilchen die reguläre BBL-Saison mit 13 Siegen – nur zweimal gelangen den Göttingern seit dem Wiederaufstieg mehr Erfolge – auf dem zwölften Tabellenplatz abgeschlossen hat, kann der Außenseiter gegen den Favoriten aus Berlin befreit aufspielen. „Wir haben nichts zu verlieren und nicht den Druck, den Pokal gewinnen zu müssen – im Gegensatz zu Alba oder München“, sagte BG-Co-Trainer Thomas Crab schon vor dem ersten Anlauf Mitte April. Nach fünf Spielen in zehn Tagen ist aber die Frage, wie es mit den Kraftreserven der Göttinger aussieht. „Wir müssen trainieren, aber zu diesem Zeitpunkt der Saison sind die Trainingseinheiten ein bisschen kürzer“, erklärt Crab. „Wir versuchen, die Intensität hochzuhalten, aber das Wichtigste ist, dass die Jungs Energie für das Spiel am Samstag haben und frisch sind.“

Die Veilchen, die sich in der Vorrunde gegen die Frankfurt Skyliners, Rasta Vechta und die Gießen 46ers durchsetzten, sind eindeutiger Außenseiter beim Pokal-Turnier. Die Mannschaft von Alba-Headcoach Aito Garcia Reneses hat das kleine Tief nach dem Ende der EuroLeague-Saison überwunden und unterstrich unter anderem durch Erfolge gegen den FC Bayern München (100:62) und die Riesen Ludwigsburg (79:78) ihre Titelambitionen – sowohl im Pokal, als auch in der Meisterschaft.

Alba in vielen Kategorien Spitze

Das Team von der Spree beendete die BBL-Hauptrunde auf Rang zwei und ist in mehreren Statistik-Kategorien in der Spitzengruppe, wenn nicht sogar an der Spitze anzutreffen: Die Reneses-Truppe holt die meisten Rebounds aller BBL-Mannschaften (im Schnitt 36,1), verteilt die meisten Assists (22,6) und begeht die wenigsten Fouls (17,5). Zudem klauen nur Hamburg und Ludwigsburg dem Gegner öfter den Ball (7,6 Steals). „Sich auf ein Team wie Alba vorzubereiten, ist schwierig, weil sie so viele Dinge sehr gut machen: Das Umschalten von Verteidigung auf Angriff, die Ballbewegung und die Wurfqualitäten sind außergewöhnlich“, so Crab.

Gleich vier Berliner punkten durchschnittlich zweistellig: der schwedische Forward Markus Eriksson (12,5), der italienische Forward Simone Fontecchio (11,2), der deutsche Nationalspieler Niels Giffey (11,0) sowie US-Guard Peyton Siva (10,5). Im Liga-Hinspiel Anfang Februar zeigten die Veilchen gegen den Double-Sieger eine gute Leistung, mussten sich aber 75:86 geschlagen geben. In Berlin setzte es eine klare 58:89-Niederlage. „Ich habe das zwar schon viele Male gesagt, aber es bleibt die Wahrheit: Wir müssen defensiv das beste Spiel der Saison zeigen“, so der belgische Assistenztrainer. „Alba hatte ein paar Höhen und Tiefen in der Saison. Aber da es um den ersten Titel geht, erwarte ich, dass sie auf einem sehr hohen Niveau spielen werden. Das müssen wir auch.“

Das zweite Halbfinale

Im zweiten Halbfinale spielt am Samstag ab 16 Uhr der Gastgeber FC Bayern München gegen Ratiopharm Ulm. Die Gastgeber beendeten die BBL-Saison auf Rang vier und sind leichter Favorit, der Tabellensechste Ulm reist aber mit dem Selbstvertrauen von neun Siegen in Serie an. Im Pokal gewannen die Ulmer zudem zwei der bisherigen drei Aufeinandertreffen, unterlagen jedoch beim letzten Duell 2018 – ebenfalls in der Vorschlussrunde.

Der FC Bayern München hat die Chance, den Pokal nach 1968 und 2018 zum dritten Mal zu gewinnen. Münchens Headcoach Andrea Trinchieri gewann den Pokal bereits 2017 mit Bamberg. Vom Pokaltriumph von 2018 (80:75 gegen Berlin) spielen mit Vladimir Lucic und Nihad Djedovic heute noch zwei Profis bei den Bayern. In der Vorrunde verlor München die erste Partie überraschend gegen Bayreuth, schlug dann aber Weißenfels und Crailsheim. Geschichte haben die Bayern diese Saison in der EuroLeague geschrieben, auf die man den vollen Fokus legte: Als erstes deutsches Team zogen sie in die Playoffs ein. Im Viertelfinale unterlagen die Süddeutschen dann hauchdünn in fünf Partien gegen Mailand.

Mit Ratiopharm Ulm ist ein Club mit besonderer Pokal-Historie dabei: 1996 gewann Ulm den Pokal durch ein 80:79 gegen Leverkusen, nachdem die beiden Jahre zuvor das Finale verloren ging. Bei den beiden Final-Niederlagen 2013 und 2014 gegen Berlin war Franchise-Player Per Günther bereits im Kader. In der Vorrunde setzte Ulm sich im Dreiervergleich gegen Bamberg und Ludwigsburg durch, da abschließend Würzburg geschlagen wurde. In der Liga war das Team von der Donau zuletzt kaum zu stoppen, in München siegten die Ulmer am 33. Spieltag bei der Generalprobe gar mit 98:64.