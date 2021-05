BG Göttingen verliert zum Abschluss bei EWE Baskets Oldenburg

Oldenburg. In der fünften Begegnung innerhalb von zehn Tagen fehlt den Veilchen bei der 77:98 (43:54)-Niederlage gegen den Tabellendritten am Ende die Kraft.

Die BG Göttingen hat die Saison 2020/21 in der Basketball-Bundesliga auf dem zwölften Platz abgeschlossen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors musste sich am Dienstagabend im letzten Saisonspiel bei den EWE Baskets Oldenburg 77:98 (43:54) geschlagen geben, die Gastgeber sicherten sich durch den Erfolg Rang drei. Beim fünften Spiel innerhalb von zehn Tagen war den Gästen aus Südniedersachsen anzumerken, dass ihnen die nötige Energie fehlte, um das beste Offensiv-Team der Liga in Bedrängnis zu bringen. Bester Veilchen-Werfer war Rihards Lomazs mit 16 Punkten. Für Oldenburg traf Keith Hornsby am häufigsten (25 Zähler).

Die Veilchen, die auf Aubrey Dawkins (Verletzung am Sprunggelenk) verzichten mussten, erwischten keinen guten Start und lagen schnell 3:10 zurück (3.). Nach einer Moors-Auszeit lief es in der Offensive etwas besser, doch die BG zeigte zu wenig Intensität in der Verteidigung. Das nutzten die Oldenburger aus (14:23/7.). Aber die südniedersächsischen Gäste kämpften, einen 9:4-Lauf schloss Marvin Omuvwie zum 23:27 ab (9.). Die Baskets blieben treffsicher und bauten ihren Vorsprung durch zwei Dreier wieder aus (25:33/10.).

Abstand bleibt konstant

Im zweiten Abschnitt dauerte es ein wenig, bis die Veilchen wieder offensiven Schwung aufnahmen. Die Gastgeber bauten den Vorsprung angeführt von ihrem Kapitän Rickey Paulding auf 14 Zähler aus (34:48/16.). Aber die Moors-Truppe versuchte dagegenzuhalten und setzte Tai Odiase nun in der Zone gut ein. Der US-Center erzielte sechs Zähler in Folge, zur Halbzeitpause betrug der Veilchen-Rückstand neun Zähler (43:54).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste wie schon im zweiten Abschnitt zunächst auf Augenhöhe. Aber weiterhin gelang es den Veilchen nicht, ihre Verteidigung zu intensivieren und die Oldenburg zu schweren Würfen zu zwingen. So zogen die Hausherren durch einen kurzen Zwischenspurt davon, ins Schlussviertel ging die Moors-Truppe mit einem 64:77-Rückstand. Hier fehlte den Veilchen dann endgültig die Kraft, um die Partie noch einmal eng zu gestalten.

„Mit unserer offensiven Leistung in der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, da hatten wir 15 Assists und nur zwei Ballverluste. Danach hat ein wenig die Konstanz gefehlt“, sagte Moors. Für die Göttinger gilt es nun die Kräfte zu sammeln, am Wochenende steht beim Top Four um den BBL-Pokal der Saisonabschluss an.