Das Trainerteam des Northeimer HC bleibt komplett zusammen

Der Handball-Drittligist Northeimer HC hat sein Trainer- und Betreuerteam für die kommende Saison vorgestellt. Angeführt von Cheftrainer Carsten Barnkothe bleibt das Team hinter dem NHC-Team komplett zusammen und geht so geschlossen in die neue Spielzeit.

An der Spitze steht weiterhin Barnkothe. Er wird auch künftig alle Fäden in der Hand halten. Als Co-Trainer bleibt dem Team der Ex-Profi Nicolai Hansen erhalten. Der Däne möchte nun gern eine vollständige und hoffentlich normale Saison mit dem jungen Team verbringen und seine Erfahrungen weitergeben.

Stephan Klein bleibt Torwarttrainer und wird sich künftig regelmäßig um bis zu vier Torwarte im Training kümmern. Im Herbst letzten Jahres stieß mit Marc Lewandowitz ein neuer Physiotherapeut hinzu. Lewandowitz hat sich mit „Die Praxis“ Anfang 2021 erfolgreich selbstständig gemacht und betreibt eine Praxis am Friedrich-Ebert-Wall in Northeim. Er soll künftig auch Aufgaben eines Athletiktrainers übernehmen und so intensiv an der Fitness des Teams arbeiten. Nico Otunga steht auf Abruf als Physio zur Verfügung und Nicolas Brandt übernimmt weiterhin die Aufgaben des Betreuers.

Der NHC freut sich sehr und ist auch ein wenig stolz auf dieses großartige Trainer- und Betreuerteam. „Damit sind wir gut aufgestellt und gehen zuversichtlich in die neue Saison“, so der Club.