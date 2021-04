Der Basketballverband startet eine eigene 3x3-Turnierserie

Göttingen. Der NBV richtet acht Vorrundenturniere aus, unter anderem am 26. Juni in Göttingen. Das Finalturnier findet Ende Juli auf Borkum statt.

Auch NBA-Star Dennis Schröder spielt Streetball. 2018 hat er mit seinem Team “Der Stamm Flex“ das Finale der German Championship im 3x3 auf dem Spielbudenplatz in Hamburg gewonnen.

Der Niedersächsische Basketball-Verband (NBV) startet in diesem Jahr zum ersten Mal eine eigene 3x3-Turnierserie extra für seine Mitgliedsvereine. Mit 3x3 wird allgemein Streetball bezeichnet. Das besondere an der Tour: Auch Spieler und Spielerinnen, die nicht im Verein sind, können teilnehmen.

Die 3x3-Niedersachsen-Meisterschaft wird mit einem Stop je Region im ersten Jahr starten. Voraussetzung ist natürlich, dass die örtlichen Vorgaben im Zuge der Corona-Pandemie eine solche Veranstaltung zulassen. Jeder Stop ist ein Qualifikationsturnier für das Finale auf Borkum, das am 31. Juli und 1. August ausgetragen wird. Eines der Vorrundenturniere findet in Göttingen statt, als Termin steht der 26. Juni bereits fest. Gespielt wird in den Altersklassen U18 (männlich/weiblich) und Senioren (männlich/weiblich).

Teams aus eigener Region

Um die Chancengleichheit zu wahren, ist bei den Teilnehmerfeldern der Turniere im ersten Schritt geplant, Teams aus der eigenen Region den Vorrang zu lassen. Das soll verhindern, dass starke Teams von Region zu Region fahren, um für sich die Chancen auf die Finalteilnahme zu erhöhen. Ein Team besteht aus drei oder vier Spielern beziehungsweise Spielerinnen. In jedem Team müssen mindestens zwei Akteure Mitglied in einem NBV-Verein sein, die weiteren Plätze können an Sportler ohne Vereinszugehörigkeit vergeben werden. Jeder Verein darf bis zu zwei Teams melden.

Die allgemeine Form von Street-Basketball ist 3x3. Es ist seit zehn Jahren durch die FIBA (Fédération Internationale de Basketball), den Weltbasketballverband, anerkannt. Es existieren mehrere Wettkämpfe, der bekannteste und renommierteste ist die FIBA 3x3 World Championship. Diese spezielle Form des Basketballs kommt aus den USA und ist in den 1980er Jahren geboren. Adidas hat den Sport dann durch eine Wettkampfform (Streetball) populär gemacht.

Die Spielregeln sind mittlerweile durch die FIBA kodifiziert worden. Seit 2014 sind die Hauptaspekte: Jede Mannschaft besteht aus drei Spielern und einem Ersatzmann. Gespielt wird auf einem halben Basketballfeld mit nur einem Korb. Ein Match dauert zehn Minuten oder bis eine Mannschaft 21 Punkte erzielt hat.

Weitere Informationen zu der 3x3-Tour des NBV sowie die Anmeldung unter www.nbv-basketball.de.