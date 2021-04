Basketball-Bundesliga legt neuen Termin für das Top Four fest

Die Basketball Bundesliga hat das Top Four um den MagentaSport BBL-Pokal neu angesetzt. Das Pokal-Turnier soll nun am 15. und 16. Mai ausgetragen werden. Darauf haben sich die BBL und die vier qualifizierten Clubs verständigt. Die Verlegung wurde notwendig, da es vor dem ursprünglichen geplanten Termin am vergangenen Wochenende zwei Corona-Fälle bei der BG Göttingen gab, die somit auf Anweisung des Münchener Gesundheitsamts ihr Halbfinale gegen Alba Berlin nicht austragen durfte. Daraufhin entschied die Liga, dass auch das andere Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Ratiopharm Ulm nicht gespielt wird, um das Turnierformat aufrecht zu erhalten.

Austragungsort wird der im Münchener Audi Dome bleiben, auch die Paarungen des Halbfinals bleiben gleich. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors trifft also am Samstag, 15. Mai, auf Titelverteidiger Alba Berlin. Das zweite Halbfinale bestreiten ebenfalls am Samstag München und Ulm. Das Finale wird am Sonntag, 16. Mai, ausgetragen. Die Tip-off-Zeiten hat die Liga noch nicht festgelegt.

Teams erhalten klare Vorgaben

Sollte erneut ein Team coronabedingt nicht antreten können, hat dieses wiederum das Recht, eine Spielverlegung zu beantragen. Dieses Recht wird verwirkt, sollte die betreffende Quarantäneanordnung auch aufgrund eines maßgeblichen Verstoßes gegen die BBL-Hygiene- beziehungsweise Dokumentationspflichten erfolgt sein. Falls das Top Four aus coronabedingten Gründen auch im Mai nicht durchgeführt werden kann, wird dieses an einem Termin vor oder zu Beginn der neuen Spielzeit 2021/22 stattfinden.

„Wir befinden uns in schwierigen Zeiten und die andauernde Pandemie macht es auch uns und der Spielplanung nicht einfach. Wir sind froh, dass wir insbesondere in Bezug auf die Bundesliga-Wettbewerbe eine bisher recht reibungslose Saison erlebt haben“, äußert sich Dr. Stefan Holz, der Geschäftsführer der BBL. „Das Top Four um den BBL-Pokal ist uns als sportliches Format sehr wichtig und stellt ein absolutes Saison-Highlight dar, das wir schützen. Wir blicken positiv auf Mitte Mai und hoffen auf das Beste.“

Genaue Angaben zur Terminierung der BBL-Playoffs wird die Liga zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Der Start der Playoffs war ursprünglich für das nun durch das Top Four belegte Wochenende vorgesehen gewesen. Aufgrund noch ausstehender Begegnungen in der Liga, unter anderem der BG Göttingen, wäre dieser Termin aber ohnehin kaum zu halten gewesen.

Alle Pokal-Spiele gibt es live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen.