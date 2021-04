Team MS Performance schlägt sich in der Grünen Hölle bestens

Bad Lauterberg. Der südniedersächsische Rennstall ist beim Vier-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei und belegt Rang zwei in der TCR AM Wertung.

Nachdem der erste Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie nach einem plötzlichen Wintereinbruch im März noch abgesagt werden musste, sprang die Startampel am vergangenen Samstag endlich auf Grün. Mit dem 45. NIMEX DMV Vier-Stunden-Rennen wurde die neue Nordschleifen-Saison auch für MS Performance eingeläutet. Der Rennstall aus Rosdorf und Bad Lauterberg kehrte nach der langen Corona- und Winterpause in die „Grüne Hölle“ zurück. Insgesamt starteten in der Eiffel 145 Fahrzeuge in den verschiedenen Klassen.

Der südniedersächsische Rennstall MS Performance schickte seinen neu erworbenen Cupra TCR in das vierstündige Rennen auf der Nordschleife: Alexander Schmidt, Thomas Mennecke und Jens Wulf pilotierten den Tourenwagen. „Wir freuten uns sehr, dass es nun endlich wieder los ging“, berichtete der Bad Lauterberger Mennecke, gab aber auch zu: „Alle müssen sich noch ein wenig mit dem neuen Einsatzfahrzeug vertraut machen.“

Zusammen mit Alexander Schmidt hat der Kneippstädter das Team vor vier Jahren gegründet. Trotz der Gewöhnungsphase an den neuen Wagen war das Ergebnis um so erfreulicher, in der TCR AM Wertung landete das Team auf dem zweiten Platz. Auf Grund eines umfangreichen Corona Konzept wird die Nürburgring Langstrecken-Serie, leider immer noch ohne Zuschauer, als Profisport-Veranstaltung eingestuft

In zwei Wochen findet mit dem 62. Eibach ADAC Cup bereits der dritte Lauf der diesjährigen NLS-Saison statt, ob das Team aus Rosdorf und Bad Lauterberg dann wieder am Start sind steht aktuell aber noch nicht fest.