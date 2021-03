Die Stempeljagd des TVG Hattorf kommt richtig gut an

Die Februar-Aktion „TVGeo Stempeln“ des TVG Hattorf ist richtig gut angekommen. Während der 28 Tage wurden fast 100 Stempelzettel ausgefüllt und nach und nach abgegeben. „Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes davon überwältig, dass wir mit unserer Aktion so viele Kinder und auch deren Eltern in Bewegung an frischer Luft gebracht haben“, freut man sich beim TVG über den tollen Erfolg. „Wir brauchen jetzt ein wenig länger für die Vorbereitung eurer Überraschungen - bitte habt ein wenig Geduld“, schreibt der Verein daher.

Bei jeder der fünf Strecken mussten mindestens zwischen vier und fünf Kilometer bewältigt werden, um alle Stempelstellen zu erreichen. „Oftmals wurde sie auch mehrmals in Angriff genommen, denn einige Zeitgenossen fanden Spaß daran, die Stempel oder auch die Gläschen zu entwenden“, so der Verein. Schnell wurde dann vom Verein für Ersatz gesorgt, so dass alle wieder ihre Stempel sammeln konnten. „Und immerhin waren auch diejenigen, die für das Verschwinden der Stempel sorgten, an der frischen Luft.“

Wenn man berücksichtigt, dass fast zwei Wochen bis zu 40 cm Schnee lagen und eisige Kälte herrschte, ist die Beteiligung phänomenal. Nicht nur Kinder aus Hattorf waren unterwegs, auch aus den Nachbardörfern und sogar aus Bad Lauterberg waren einige dabei. Bei den abgegeben Stempelzetteln befanden sich viele Dankesnachrichten der Eltern und sogar etliche Fotos. „Schon während ich ab und an die Strecken kontrolliert habe, traf ich viele fröhliche Stempeljäger mit ihren Eltern oder Großeltern, die sich für diese tolle Idee in dieser durch Corona gebeutelten Zeit bedankten“, berichtet unter anderem Reinhard Meyer vom TVG Hattorf, der bei der Aktion etliche Stempelplätze betreute.