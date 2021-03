Neue StarTTer-Ausbildung startet bald

Der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) sucht Vereine, die nach den Osterferien für angehende Trainer eine StarTTer-Ausbildung als Tageslehrgang in ihrer Halle durchführen möchten. Bei dieser Aktion handelt es sich um ein neues Konzept, bei dem im Vorfeld ein Teil der Ausbildung über ein vorgelagertes Webseminar mit anschließender Onlinephase absolviert wird. Der Praxisanteil der Ausbildung reduziert sich dadurch von zwei auf einen Tag.

Mit dieser Konzeption haben Interessenten an der Ausbildung die Möglichkeit, bereits während des Lockdowns den Lehrgang zu beginnen und den praktischen Teil zu einem späteren Zeitpunkt idealerweise in Wohnortnähe zu absolvieren. Für diese Tageslehrgänge sucht der TTVN Ausrichter, die zwischen April und Juli an einem Samstag eine Halle zur Verfügung stellen können. Die Ausrichtung eines Tageslehrgangs ist vor allem für Vereine naheliegend, die interessierte Teilnehmende in ihren eigenen Reihen haben. Außerdem hat man damit in der wettkampflosen Zeit ein besonderes Ereignis in der eigenen Halle.

Das erste Webseminar startet bereits am 19. März, die Anmeldung erfolg über click-TT. Die Termine für die Tageslehrgänge folgen, sobald abzusehen ist, dass eine Durchführung möglich ist.

Für weitere Informationen zur Ausrichtung eines Tageslehrgangs steht Markus Söhngen, TTVN-Referent Lehrarbeit, unter Telefon 0511/9819413 oder per E-Mail an soehngen@ttvn.de zur Verfügung.