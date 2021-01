Sechste Auflage des Great Barrier Run findet im Herbst statt

Die sechste Auflage des Great Barrier Run wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf den Herbst diesen Jahres verschoben. Der größte Hindernislauf der Region Südniedersachsen wird somit erst wieder am 18. September stattfinden, ursprünglicher Termin war der 27. März. Der Frühjahrstermin wäre dabei ungewöhnlich gewesen, die bisherigen fünf Läufe fand jeweils im Spätsommer statt. Doch der Great Barrier Run 2020 fiel, wie so viele andere große Veranstaltungen auch, der Corona-Pandemie zum Opfer und wurde in den Frühling verlegt – um nun doch in das gewohnte Zeitfenster zurückzukehren. Alle gebuchten Tickets behalten ihre Gültigkeit. Aktive, die nicht an dem neuen Termin teilnehmen können, werden umfassende Rückgabe- und Umbuchungsoptionen eingeräumt, unterstreichen die Veranstalter.

„Trotz der sehr positiven Entwicklung im Bereich des Impfstoffs haben wir uns dazu entschieden, den Great Barrier Run erneut zu verschieben. Die Gesundheit aller Teilnehmer hat für uns oberste Priorität. Solange die Rahmenbedingungen hierfür nicht ausreichend gegeben sind, ist an eine sportliche Großveranstaltung leider nicht zu denken“, erklärt Projektleiter Lukas Dannenberg. Und eine Großveranstaltung ist der Lauf ohne Frage: Im Jahr 2019 gingen mehr als 3.200 Aktive an den Start, die auf zwei Strecken die zahlreichen Hindernisse überwinden mussten. Zudem waren mehr als 4.000 Zuschauer auf das Gelände des Hochschulsports am Göttinger Sprangerweg gepilgert, die mit Foodtruck-Meile, Biergarten und Hüpfburgen einen wahren Familiensporttag erlebten.

Emotionen, Spaß und Interaktion in der Gemeinschaft

„Der Spirit des Great Barrier Run ist geprägt von Emotionen, Spaß an sportlichen Herausforderungen, Interaktion in der Gemeinschaft und der Schaffung von unvergesslichen Momenten. Diese einzigartige Volksfeststimmung wollen und werden wir gemeinsam mit allen Teilnehmern, Zuschauern, Fans und Partnern dann im Herbst wieder erleben“, glaubt Dannenberg fest an ein Hindernissport-Festival im September.

Speziell nach einer so langen Durststrecke von zwei Jahren ohne Great Barrier Run, fiebern die Organisatoren bereits jetzt der Veranstaltung entgegen. „Wir wollen mit allen einen großen und fantastischen Great Barrier Run feiern können, so dass ganz Göttingen auf das Hindernissport-Festival am dritten September-Wochenende gespannt sein darf“, so Dannenberg.

Für bereits angemeldete Sportler gibt es mehrere Optionen

Für alle Aktiven, die sich bereits für den Great Barrier Run angemeldet haben, bestehen drei Optionen. So können sie natürlich im Herbst beim Great Barrier Run am 18. September 2021 starten – der Startplatz wird automatisch übernommen, die Teilnehmer müssen hierfür nichts tun. Sollte ein Sportler nicht am 18. September teilnehmen können, so hat er die Möglichkeit, den Startplatz kostenfrei an einen Freund oder Freundin zu übertragen. Sollte keine der beiden Optionen für Teilnehmende in Frage kommen, erhalten sie ihre Anmeldegebühr zurück.

Für alle Interessierten, die bislang noch keinen Startplatz haben, ist eine Anmeldung für den Lauf im Herbst ab sofort möglich und auf der Homepage freigeschaltet. Alle Details zur Anmeldung im September und zur Verschiebung gibt es unter www.great-barrier-run.de.