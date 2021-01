Veilchen stehen im Kellerduell gegen Vechta unter Druck

Göttingen Die BG Göttingen empfängt in der Basketball-Bundesliga am Freitag den direkten Konkurrenten Rasta Vechta.

Für die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen steht am Freitag eine wegweisende Begegnung an. Die Veilchen um Headcoach Roel Moors empfangen ab 19 Uhr Rasta Vechta in der heimischen Sparkassen-Arena. Beide Mannschaften stecken tief im Tabellenkeller fest, ein Sieg würde den Südniedersachsen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Zuschauer in der Halle sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen.

Die Göttinger haben durchaus gute Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen mit Vechta in dieser Saison. Ende Oktober war die Moors-Mannschaft im MagentaSport BBL-Pokal bei den Nordwestdeutschen zu Gast und sicherte sich durch einen 99:87-Erfolg den Einzug ins Halbfinale. Das erneute Aufeinandertreffen findet jedoch unter ganz anderen Voraussetzungen statt. Während sich die Veilchen in einer sportlich schwierigen Phase befinden, ist Vechta gerade dabei sich aus dieser zu befreien. Mit elf Niederlagen ist die Mannschaft von Rasta-Headcoach Thomas Päch in der Liga gestartet, entschied die vergangenen beiden Partien aber für sich. Diesen Trend wollen die Göttinger natürlich stoppen und selber in die Erfolgsspur zurückkehren. „Vechta spielt immer hart und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du sicher auch ein Spiel gewinnst“, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab. „Siege geben dir Selbstvertrauen, und mehr Selbstvertrauen erhöht die Chance auf den nächsten Sieg.“

Vechta hat seinen Kader nach dem schlechten Saisonstart erweitert

Der Veilchen-Gegner hat seinen Kader angesichts des schlechten Saisonstarts erweitert und den australischen Forward Jesse Hunt Verstärkung geholt. Päch stehen nun sieben ausländische Profis zur Verfügung, von denen er pro Spiel aber nur sechs einsetzen darf. Beim 90:82-Sieg gegen Brose Bamberg setzte Aufbauspieler Stefan Peno aus. Gegen die Gießen 46ers (97:84) traf Forward Will Vorhees, der im Pokalspiel gegen die BG mit 27 Punkten und neun Rebounds zu den besten Rasta-Akteuren gehörte. „In das Pokalspiel sind wir sehr gut gestartet, sehr fokussiert, sehr aggressiv. Das hat zu einem großen Vorsprung geführt“, sagt der belgische BG-Assistenztrainer. „Wir müssen uns auf dieselben Dinge konzentrieren.“

Drei Vechtaer Spieler punkten im Schnitt zweistellig pro Partie: der belgische Guard Jean Salumu (13,8 Zähler), US-Center Dennis Clifford (12,2) und Kapitän Josh Young (11,0). Clifford ist auch bester Rebounder seines Teams (8,2 pro Spiel). Hinter Peno (4,2 Assists pro Spiel) verteilt Young die zweitmeisten Korbvorlagen (4,0). „Diese Drei spielen momentan auf einem sehr hohen Level“, so Crab.

Die Veilchen wollen wieder mit Energie und Fokus spielen

Die Veilchen stehen gegen den direkten Konkurrenten unter Druck, bei einer Niederlage würde Vechta an den Göttingern vorbeiziehen. „Gegen Ulm haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, mit der richtigen Energie und dem richtigen Fokus gespielt. Wenn wir das wieder so machen, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Crab.

Zumindest Verletzungssorgen haben die Südniedersachsen derzeit nicht, gegen Ulm war auch Guard Luke Nelson wieder dabei. Nach der Trennung von Jorge Gutiérrez konnte die BG die entstandende Lücke auf der Point Guard-Position allerdings noch nicht schließen, US-Nachverpflichtung Deishuan Booker dürfte den Platz in der Starting Five übernehmen. Der Mexikaner Gutiérrez hat derweil schon einen neuen Club gefunden, er spielt jetzt für GS Peristeri in der griechischen Liga und kann mit den Athenern sogar international in der Champions League antreten.