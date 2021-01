Veilchen Ladies sind Außenseiter gegen den Spitzenreiter

Göttingen Nach vier Siegen in Folge gehen die BG-Basketballerinnen aber selbstbewusst in das Duell mit Keltern.

Es geht Schlag auf Schlag für die Erstliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen. Bereits am Mittwoch um 19 Uhr empfangen die Veilchen Ladies in der FKG-Halle den aktuellen Tabellenführer Rutronik Stars Keltern. Dabei treffen zwei der formstärksten Teams aufeinander, schließlich gehen die Göttingerinnen mit dem Rückenwind von vier Siegen in Serie als Tabellensechste in die Partie. Die Rutronik Stars führen ihrerseits die Tabelle mit zwölf Erfolgen und nur einer Niederlage recht souverän an.

Das Team aus der Nähe von Pforzheim ist äußerst international besetzt und verfügt über keine einzige deutsche Akteurin. So können die Kräfte bestens verteilt werden, selbst die Leistungsträgerinnen stehen im Schnitt nicht viel mehr als 20 Minuten auf dem Court. Beste Schützin ist US-Girl Krystal Vaughn mit 10,7 Punkten pro Partie. Ebenfalls stark agieren die Kroatin Andrijana Cvitkovic mit 10,5 Zählern und die Belgierin Emanuella Mayombo (9,1 Punkte). Doch damit nicht genug: Auch die US-Girls Tayler Mingo und Jasmin Thomas können in jedem Match zum spielentscheidenden Faktor werden.

Klare Niederlage im Hinspiel, enges Duell im Pokal

Damit haben die flippo Baskets bereits Erfahrung gemacht, als sie das Hinspiel in Keltern deutlich mit 67:107 verloren. Allerdings war das Lojo-Team ersatzgeschwächt angetreten. Den Pokalfight in heimischer Halle gestalteten Kapitänin Jennifer Crowder und ihre Mitstreiterinnen beim 61:73 lange Zeit ausgeglichen. Hoffnung auf eine Überraschung besteht also, zumal der Tabellenführer in letzter Zeit nicht immer souverän wirkte.

BG-Coach Goran Lojo und seine Schützlinge gehen relativ entspannt an die kommende Aufgabe heran. „Wir müssen gegen ein Spitzenteam wie Keltern nicht gewinnen. Für uns sind andere Partien viel wichtiger“, sagt der Headcoach. Und dennoch wünscht er sich, dass sein Team erneut die Einstellung wie im Schlussviertel gegen Halle zeigt. Dort sicherte ein 30:9-Lauf den letztlich deutlichen 74:59-Sieg. Beeindruckend bei den Veilchen Ladies: Hinter der besten Werferin Samantha Roscoe (14,6 Zähler) punkten mit Jennifer Crowder (14,0), Ruzica Dzankic (11,9), Ivana Blazevic (11,0) und Riley Lupfer (10,2) gleich vier weitere Akteurinnen im Schnitt zweistellig.