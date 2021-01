Tischtennis-Mini-Meisterschaften sind bis zum 31. Mai möglich

Der DTTB hat über die Weiterführung der Mini-Meisterschaftssaison 2020/21 nach dem Corona Lockdown beraten. Auch die Tischtennis-Wettkämpfe, eine der größten Breitensportaktionen für Kinder, sind der Corona Pandemie zum Opfer gefallen. So können viele Ortsentscheide nicht wie geplant bis zum eigentlichen Enddatum am 14. Februar ausgetragen werden. Der DTTB hat sich daher auf eine Verlängerung der Fristen geeinigt, Vereine können somit nach dem Ende der aktuellen Lockdown-Maflnahmen noch Ortsentscheide durchführen. In einem erweiterten zeitlichen Rahmen dürfen die Ortsentscheide bis zum 31. Mai 2021 ausgetragen werden. Das Bundesfinale soll im September 2021 in Saarbrücken stattfinden.

Durch die Verschiebung des Enddatums soll den Kindern auch in diesem Schuljahr eine Gelegenheit geboten werden, den Tischtennis-Sport kennenzulernen. Andererseits soll den Vereinen eine bewährte und wichtige Aktion zur Mitgliedergewinnung erhalten bleiben. „Die ersten Beobachtungen in der Pandemie zeigen uns, dass weniger die Austritte während der Pandemie als vielmehr die nicht gewonnenen Mitglieder für viele Vereine zum Problem werden. Gerade unter diesem Aspekt begrüßen wir die Entscheidung des DTTB, die Mini-Meisterschaften zeitlich so anzupassen, dass die Ortsentscheide noch gespielt werden können“, sagt Udo Sialino, zuständiger Referent beim Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN).

Für die Planung und Durchführung der Ortsentscheide können die Praxis-Beispiele der Auftaktveranstaltungen wichtige Hinweise geben und somit zu einem Erfolg der Veranstaltungen beitragen. Außerdem kann das Hygiene- und Schutzkonzept des DTTB unter Berücksichtigung der örtlichen Regeln und Gegebenheiten eine gute Planungshilfe sein. Die bestellten Regieboxen behalten ihre Gültigkeit, unterstreicht der TTVN.

Vereine, die noch eine Mini-Meisterschaft ausrichten möchten, können sich an die TTVN-Geschäftsstelle wenden, entweder per E-Mail an info@ttvn.de oder telefonisch unter 0511/981940. Mit einer E-Mail an info@ttvn.de kann zudem ein neu angesetzter Termin mitgeteilt werden, damit dieser in click-TT veröffentlicht wird.