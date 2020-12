Veilchen Ladies müssen in Wasserburg eine harte Nuss knacken

Zum TSV Wasserburg geht es für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen am sechsten Spieltag der Toyota-Damen-Basketball-Bundesliga. Am Samstag um 19 Uhr tritt das Team von BG-Headcoach Goran Lojo beim ungeschlagenen Tabellenzweiten am Inn an.

Wasserburg hatte wegen corona-bedingter Spielausfälle bislang erst drei Partien zu absolvieren. Sie löste das Team von Trainerin Sidney Parsons allesamt mit Bravour. Am vergangenen Wochenende gelang ein 73:56-Auswärtssieg in Saarlouis, zuvor wurde Herne mit 62:54 und Freiburg mit 84:57 besiegt.

Ausgeglichenheit die große Stärke

Die größte Stärke des kommenden Gegners ist die Ausgeglichenheit. Immerhin vier Spielerinnen punkten im Schnitt zweistellig. Darunter ist auch Ex-Veilchen Margaret Mulling, die neben 16,3 Punkten auch 4,7 Rebounds pro Partie für sich verbucht. Noch gefährlicher ist Kelly Moten mit 17,3 Punkten und 6,7 Rebounds. Ebenfalls zu achten haben BG-Kapitänin Jennifer Crowder und ihre Mitspielerinnen auf Svenja Brunckhorst, Leonie Fiebich, Laura Hebecker und Alexandra Wittinger.

Für BG-Coach Goran Lojo ist die bevorstehende Partie eine besondere Aufgabe: „Wasserburg hat eine äußerst gute Mannschaft und es wird äußerst schwer für uns. Der TSV ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Wir werden versuchen, auf unserem besten Level zu spielen und ein gutes Ergebnis zu erzielen.“