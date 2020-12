In der eFootball-Kreisklasse im NFV-Kreis Göttingen-Osterode steht an diesem Wochenende der dritte und vierte Spieltag auf dem Programm.

In Staffel A hat der TSC Dorste einen blitzsauberen Start hingelegt und will in den beiden anstehenden Begegnungen die weiße Weste verteidigen. Bad Grund, HarzTor und Hörden hoffen andererseits auf die ersten Punktgewinne. In Staffel B legten besonders der SV Rotenberg und der JFV Rhume-Oder furios los. Doch auch der VfR Dostluk Osterode ist noch ungeschlagen und trifft am Sonntag auf den JFV.

Ansetzungen der Altkreis-Teams

1. Kreisklasse A: SV Viktoria Bad Grund - SC HarzTor; SV Rot-Weiß Hörden - SV Viktoria Bad Grund; SC HarzTor - TSV Jahn Hemeln; FC Gleichen - TSC Dorste; SV Rot-Weiß Hörden - FC Grone II; TSC Dorste - RSV Göttingen 05

1. Kreisklasse B: Bovender SV - JFV Rhume-Oder; SG Pferdeberg - SV Rotenberg; SV Eintracht Hahle - SC HarzTor II; JSG Schwarz-Gelb - VfR Dostluk Osterode; SV Rotenberg - SV Eintracht Hahle; VfR Dostluk Osterode - JFV Rhume-Oder; SC HarzTor II - TuSpo Weser Gimte