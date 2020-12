SV Rotenberg und JFV Rhume-Oder legen Traumstart hin

Während auf den Fußballplätzen der Region Ruhe herrscht, wird auf der Konsole fleißig gezockt. Am Wochenende standen die ersten beiden Spieltage in der eFootball-Kreisklasse im NFV-Kreis Göttingen-Osterode auf dem Programm, gespielt wird in zwei Staffeln. Im Anschluss an die Vorrunde folgen eine Zwischenrunde sowie Halbfinale und Finale.

Gleich mehrere Mannschaften aus dem Altkreis Osterode legte einen Traumstart hin und sicherten sich in ihren ersten beiden Partien die Maximalpunktzahl. Der SV Rotenberg feierte in Staffel B zwei deutliche Siege gegen den SC HarzTor II und den Bovender SV. Dabei blieb der SVR ohne Gegentor, Lohn ist die Tabellenführung. Die Partien der Rotenberger werden, so wie von einigen anderen Teams auch, live über Twitch im Internet gestreamt. Sogar noch torhungriger als der SVR präsentierten sich die Youngster des JFV Rhume-Oder. 26 Treffer stehen nach zwei Spielen bereits zu Buche, besonders beim 20:3 gegen TuSpo Weser Gimte schossen die Schwarz-Grünen aus allen Rohren. Gimte wiederum rehabilitierte sich anschließend mit einem Remis gegen den VfR Dostluk Osterode. Die Sösestädter verpassten so ihrerseits nach dem Auftakterfolg gegen Rosdorf den perfekten Start. Noch keinen Punkt hat der SC HarzTor II, gegen Pferdeberg wurde aber nur knapp verloren. In Staffel A haben vier Teams noch eine weiße Weste, darunter auch der TSC Dorste. Die Konsolen-Kicker des TSC konnten sich zunächst im Duell mit der ersten Mannschaft des SC HarzTor durchsetzen und dann auch den 1. SC Göttingen 05 in die Knie zwingen. Weniger gut lief es für die weiteren Altkreis-Teams in Staffel A. HarzTor verlor auch die zweite Partie, gegen den FC Grone war es hauchdünn. Zweimal geschlagen geben mussten sich auch die FIFA21-Spieler des SV Rot-Weiß Hörden und des SV Viktoria Bad Grund. Schon am Freitag haben aber alle Mannschaften wieder der Chance auf Punkte, dann stehen die nächsten Begegnungen an.