Luke Nelson und Großbritannien hoffen auf EM-Qualifikation

Die BG Göttingen will zusammen mit ihrem Haupt-Partner Krombacher in der Vorweihnachtszeit Gutes tun. Die Veilchen sind deshalb bei der traditionellen Zipfelmützen-Aktion der Brauerei dabei. Krombacher stellt der BG 1.000 lila-farbene Zipfelmützen zur Verfügung, die sich Fans ab sofort für zwei Euro pro Stück im Online-Fanshop unter shop.bggoettingen.de bestellen können.

Der Erlös wird komplett gespendet – die Göttinger haben als Institution das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen ausgewählt. „Wir freuen uns, in dieser nicht ganz einfachen Zeit, Menschen zu unterstützen, die Hilfe dringend nötig haben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Unser Dank geht erst einmal an Krombacher, die diese Aktion überhaupt erst möglich machen. Wir hoffen, dass sich einige unserer Fans daran beteiligen.“

Sieg und Niederlage für Nelson

Sportlich konnten die meisten Spieler der Veilchen am Wochenende ein wenig durchschnaufen, in der Bundesliga wurde aufgrund der Partien in der EM-Qualifikation pausiert. So war Luke Nelson der einzige Göttinger Akteur, der auf dem Feld stand. Der BG-Guard war für Großbritannien im Einsatz.

In Pau unterlagen die Briten zunächst 56:79 gegen Frankreich. Nelson sammelte fünf Punkte, traf dabei aber nur zwei von zwölf Würfen. Wesentlich besser lief es gegen Montenegro. Erneut in der Starting Five aufgeboten, erzielte Nelson beim 74:59 in 33 Spielminuten 13 Punkte, gab sechs Vorlagen und sammelte fünf Rebounds ein. Mit dem Sieg sicherten sich die Briten auch den direkten Vergleich und haben nun gute Chancen, sich für die Endrunde zu qualifizieren.