Die Fußball-Regionalligen pausieren bis in den Januar

Die Vereine der Frauen-Regionalliga Nord haben beschlossen, dass der Spielbetrieb bis mindestens Ende des Jahres 2020 ausgesetzt wird. Der Jugendausschuss hatte sich bereits zuvor für eine Unterbrechung in den Regionalligen Nord der A-, B- und C-Junioren bis zum Januar eingesetzt. Auch in der Regionalliga Nord der Herren und der Futsal-Regionalliga Nord wird die Zwangspause bis in den Januar verlängert. Die Entscheidungen fielen dabei unabhängig von den in der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen Maßnahmen.

„Wir haben jetzt schon wieder eine knapp vierwöchige Spielpause hinter uns, das macht uns alle nicht glücklich“, resümiert NFV-Präsident Günter Distelrath. „Aber die aktuellen Zahlen dürfen wir nicht außer Acht lassen. Auch die Spiele, Trainer und die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen haben Familien und natürlich wünschen wir auch ihnen, soweit gerade möglich, dass sie ein entspanntes und gesundes Weihnachtsfest feiern können.“

Die Spielleiter und Ausschussvorsitzenden werden nun Änderungen in den Durchführungen der Ligen bekannt geben. So ist zu erwarten, dass in der Regionalliga Nord der Herren zunächst die Abwicklung der Nachholspiele zur Beendigung der Qualifikations-Hinrunde auf der Agenda steht. In der Frauen-Regionalliga Nord sollen die Staffeln bis zur Aufteilung wie geplant ausgespielt, die Abstiegsstaffel dann jedoch ebenfalls in einer einfachen Runde absolviert werden. „Es stellt sich heraus, dass mit den variablen Spielmodellen in den einzelnen Ligen vorausschauend geplant wurde und wir damit eine dringend benötigte zeitliche Flexibilität erzielt haben. Ich möchte unseren Ausschüssen ein großes Lob für ihr kluges Handeln aussprechen“, so Distelrath.