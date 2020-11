Beim HSV Osterode werden erfolgreich Prüfungen absolviert

Am letzten Oktoberwochenende standen beim Hundesportverein Osterode gleich zwei Prüfungen auf dem Programm. So fand zum einen auf dem Vereinsgelände eine Begleithundeprüfung statt. Insgesamt zwölf Teilnehmer nahmen daran teil.

Eine Begleithundeprüfung (BH) besteht aus drei Teilen. Den Theorieteil, auch Sachkunde (SKN) genannt, muss der Mensch einmal bestehen. Hier geht es um Fragen rund um das Zusammenleben mit den Vierbeinern. Im zweiten Teil wird auf dem Hundeplatz der Grundgehorsam des Hundes geprüft. Auf einem vorgegebenen Weg muss mit und ohne Leine gezeigt werden, dass der Hund Kommandos wie Fuß, Sitz, Platz und Komm beherrscht und sicher ausführt. Auch eine freie Ablage, ohne dass der Mensch danebensteht, ist zu zeigen. Im letzten Teil, dem sogenannten Straßenteil, wird das Verhalten der Hunde in Alltagssituationen bewertet.

Die Teams des HSV Osterode hatten seit Februar wöchentlich geübt und sich auf diesen Tag vorbereitet. Und die vielen Übungsstunden waren erfolgreich. Leistungsrichter Heiko Scharmer konnte neun Teilnehmenden zur bestandenen Prüfung gratulieren. Erfolgreich bestanden haben: Melanie Dreymann mit Nala (SKN), Werner Fuchs mit Kiwi (BH), Ute Kühne mit Bibiana (BH), Marie-Th. Morich mit Bailey (BH), Ute Probst mit Loki (BH) und Denise von Einem mit Lotte (BH). Aus Hildesheim war Kerstin Heitmann mit Liwi erfolgreich. Aus Einbeck waren Svea Peckmann mit Fee und Janina Reinert mit Emil erfolgreich.

Erfolgreiche Praxisprüfung

Ebenfalls an diesem Sonntag fand für sieben Hundehalter die praktische Prüfung nach dem niedersächsischen Hundegesetz statt. Nach intensiven Übungsstunden auf dem Gelände des Hundesportvereins trafen sie sich mit ihren Vierbeinern zur Prüfung in der Osteroder Innenstadt.

Obwohl ihre Menschen etwas aufgeregt waren, ließen sich die Vierbeiner nicht anstecken und zeigten, was sie gelernt hatten: Sitz, Platz, Zahn- und Ohrenkontrolle, Abruf oder gehen an lockerer Leine, alles klappte. Auch Fußgänger, spielende Kinder, Fahrrad- oder Autofahrer nahmen die Hunde gelassen zur Kenntnis. So konnte Dr. Bergmann am Ende allen Teilnehmern ihre Prüfungsurkunde überreichen.

Einstellung des Übungsbetriebes

„Wir waren sehr froh, dass wir die geplanten Prüfungen Ende Oktober noch durchführen konnten“, stellte die Vereinsvorsitzende Petra Behnke erleichtert fest. Aufgrund der aktuellen Situation muss seit dem 2. November bis mindestens 30. November auch der HSV Osterode seinen gesamten Übungsbetrieb einstellen.

„Die im Dezember geplante Weihnachtsfeier und die normalerweise am zweiten Januarwochenende stattfindende Jahreshauptversammlung müssen voraussichtlich ausfallen beziehungsweise verschoben werden“, befürchtet Behnke. Wann mit dem Training wieder begonnen werden kann, steht noch nicht fest.

Aktuelle Infos dazu gibt es unter www.hundesportverein-osterode.de.