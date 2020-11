Veilchen Ladies müssen sich dem Herner TC beugen

Die DBBL-Mannschaft der Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Saison 2020/21.

Im dritten Pflichtspiel der Saison mussten die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen ihre erste Niederlage hinnehmen. Gegen den Herner TC unterlag das DBBL-Team von Headcoach Goran Lojo mit 63:71 (37:33). Ohne Zuschauer in der FKG-Halle nahmen die Gäste erfolgreich Revanche für die Pokalniederlage.

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Nach dem ersten Viertel lag Herne 20:17 vorn. Die Veilchen Ladies konterten und erarbeiteten sich zur Pause eine 37:33-Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte der Vorsprung zunächst Bestand. Erst gegen Ende des dritten Abschnitts nahm der HTC unter Leitung von Coach Marek Piotrowski das Heft in die Hand. Mit 48:52 aus Sicht der BG ging es in den Schlussabschnitt.

Diesen erlebte Lojo nur sehr kurz im Innenraum. Er regte sich über eine Attacke gegen Spielmacherin Jennifer Crowder derart auf, dass ihn das Schiedsrichter-Gespann nach technischem Foul der Halle verwies. Auch wenn der Abstand zwischen eng blieb, so konnten die Gäste ihren Vorsprung erfolgreich verteidigen. Als spielentscheidend erwies sich letztlich die Überlegenheit des HTC unter den Körben. 42 Rebounds sammelten die Gäste, lediglich 21 die Göttingerinnen.

Erfolgreichste BG-Werferin war Ivana Blazevic mit 15 Punkten, gefolgt von Jennifer Crowder mit 14 Zählern. Lojo trauerte nach Spielende den vergebenen Chancen nach: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Ich kann versprechen, dass dieses Team mit allen Mitteln um das Erreichen der Playoffs kämpfen wird.“