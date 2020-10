Volleyball-Verband ordnet für das Wochenende Spielpause an

Das Präsidium des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands (NWVV) hat auf die schnell steigenden Zahlen bei den Corona-Infektionen in vielen NWVV-Regionen reagiert und alle im Verbandsgebiet für das kommende Wochenende geplanten Spiele in allen Leistungsklassen abgesetzt. Der Verbandsspielwart Florian Brune informierte in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, die Vereine über die Aussetzung des Spielbetriebs am 31. Oktober und 1. November.

Davon betroffen sind auch die Verbandsliga-Herren des 1. VC Pöhlde, die nun schon zum zweiten Mal einen Termin für ihr erstes Heimspielwochenende finden müssen. Beim ersten Versuch war der Heimspieltag verschoben worden, nachdem sich bei der Gastmannschaft des TuS Vahrenwald Spieler in Quarantäne befanden. Nun hatten sich die Teams, zweite Gastmannschaft ist die SG Echte/Kalefeld, auf den 1. November als Spieltag geeinigt. Mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Hattorf hätte auch eine passende Spielstätte zur Verfügung gestanden. Ob und wann der Spielbetrieb nach der Pause am kommenden Wochenende wieder aufgenommen wird, ist offen. Die weitere Marschroute soll, so ist es dem Schreiben des Verbandsspielwarts zu entnehmen, das Präsidium mit den Regionsvorsitzenden und den Ressortleitern beraten. Dabei soll auch ausdrücklich die Meinung der Vereine berücksichtigt werden.