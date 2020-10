Reserve der HSG oha unterliegt zum Start der Landesliga-Saison

Am Samstag starteten die zweite Herren der HSG Oha in die Landesliga-Saison. Die Mannschaft von Nerijus Kesilis hatte den ehemaligen Verbandsligisten vom MTV Geismar zu Gast in der Mahntehalle und unterlag mit 21:31 (10:15). Der Coach, der sein Debüt an der Seitenlinie der HSG-Reserve gab, zeigte sich aber nicht unzufrieden mit der Leistung: „Meine Mannschaft hat bis zum Ende alles gegeben. Geismar war gleich zum Auftakt eine der schwersten Mannschaften, sie werden sicherlich um den Aufstieg mitspielen.“

Die Harzer brauchten eine Weile, um sich in der Landesliga zu akklimatisieren. Die Führung der Gäste konterte Jan-Aage Diederich noch zum 1:1, danach setzte sich Geismar etwas ab. Immer wieder brachen die Göttinger durch die Abwehr und kamen so zu einfachen Toren (1:5). In der Folge stabilisierte sich die Kesilis-Sieben aber und blieb auf Tuchfühlung. Einfache Tore, wie beim Gegenstoß von Arne Schmidt, waren aber eine Rarität. Der Aufsteiger blieb aber hartnäckig und erarbeitete sich zahlreiche Siebenmeter, die Merlin Mißling zumeist cool verwandelte. So ging es mit einem 10:15-Rückstand in die Pause. Nach Wiederbeginn waren es erneut die Gäste, die den besseren Start erwischten und für die Vorentscheidung sorgten (12:20, 39.). Die HSG steckte aber weiterhin nicht auf und wehrte sich nach Kräften, vor allem Mißling und Diederich sorgten nun für Tore. An der Einstellung der Mannschaft hat es sicher nicht gelegen, auch Kesilis motivierte seine Spieler immer wieder von der Seitenlinie. Die Abwehr gab alles, um unter 30 Gegentoren zu bleiben, musste sich am Ende aber doch mit 21:31 geschlagen geben. Den letzten Treffer der HSG markierte Aaron Schmidt mit einem schönen Rückraumtor. „Es fehlen in vielen Situationen noch Kleinigkeiten. Man darf aber nicht vergessen, dass es das erste Spiel der Mannschaft seit der Coronapause war. Wir müssen uns auch erstmal finden“, schaute Kesilis nach vorne. HSG II: Deiters, Mackensen - Ar. Schmidt (1), B. Strüver, Aa. Schmidt (1), M. Kesilis (1), Ahlborn, Diederich (5), Armbrecht, Behrendt, Scheffler (1), Harenberg, M. Mißling (11/6).