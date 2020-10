VfR Dostluk und SV Rotenberg arbeiten am Traumstart

Osterode. Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Altkreis sind in dieser Saison noch ungeschlagen, das soll auch nach den Wochenendspielen so bleiben.

In der vergangenen Saison, die coronabedingt bekanntlich im März abgebrochen wurde, standen der VfR Dostluk Osterode und der SV Rotenberg in der Bezirksliga noch am Tabellenende. Nach ihren jeweils ersten beiden Spielen in der neuen Spielzeit bietet sich ein ganz anderes Bild. Beide Altkreis-Teams sind in ihrer Staffel noch ungeschlagen, den Sösestädtern winkt am Sonntag sogar die Tabellenführung. Spielbeginn ist jeweils um 14.30 Uhr.

SG Lenglern - VfR Dostluk Osterode. In der Staffel A legten die Osteroder mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen Traumstart hin. Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende, die Partie gegen Eintracht Northeim II wurde auf Grund der Corona-Entwicklung rund um das Team der Eintracht kurzfristig verschoben, steht nun bei der SG Lenglern eine echte Bewährungsprobe an. Für reichlich Motivation sorgt allein schon die Tabellenkonstellation, berichtet Coach Okan Avci: „Mit einem Sieg wären wir Tabellenführer – da haben wir richtig Lust drauf!“ Für den Trainer wäre das am Ende aber trotzdem nur eine Momentaufnahme. „Die Punkte, die wir jetzt sammeln, sind alles Punkte gegen den Abstieg“, macht er klar. Dass sein Team so gut aus den Startlöchern kommt, hat ihn schon etwas überrascht. „Auch wenn sich im Pokal angedeutet hat, dass wir gut drauf sind. Aber es waren auch enge Spiele, gegen Gleichen können wir genauso die Punkte liegen lassen“, mahnt er. Im Vergleich zur vergangenen Saison macht sich vor allem der in der Breite besser besetzte Kader positiv bemerkbar. „Jetzt können wir in der 70. Minute jemanden wie Jan Schunke einwechseln, der lange verletzungsbedingt gefehlt hat. Die Qualität hatten wir letzte Saison nicht“, erklärt Avci. In Lenglern erwartet er einen offensivstarken Gegner. Nach dem Auftaktsieg gegen den SCW Göttingen musste sich die SG am vergangenen Wochenende allerdings dem FC Gleichen mit 4:5 beugen – trotz einer 4:1-Halbzeitführung. SV Rotenberg - SG Denkershausen/Lagershausen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat auch der SVR einen starken Start hingelegt. Gegen die Gäste aus dem Landkreis Northeim will die Mannschaft von Coach Christopher Meyna nun vor heimischer Kulisse in Rhumspringe nachlegen und die nächsten Zähler einfahren. Denkershausen reist als Vorletzter an und hat seine ersten drei Spiele alle verloren. Für die Teams wird es das dritte Aufeinandertreffen innerhalb kürzester Zeit, schließlich spielten sie im Bezirkspokal in einer Gruppe. Die beiden bisherigen Duelle haben die Rotenberger gewonnen, diese Serie soll fortgesetzt werden.