1. FC Freiheit trifft im Topspiel auf den SV Lerbach

Nach wenigen Spielen zeichnet sich ab, dass die 1. Kreisklasse A hart umkämpft sein wird. Alle Mannschaften haben gepunktet, kein Team ist verlustpunktfrei. Nach einwöchiger Pokalpause rollt der Ball am Sonntag wieder in der Liga. Der SV Rotenberg II empfängt um 12.45 Uhr Hörden, die übrigen Partien starten um 14.30 Uhr.

SV Rotenberg II - SV RW Hörden. Die Reserve des SVR will in Pöhlde den ersten Dreier einfahren, dafür muss man die Defensive stabilisieren. Elf Gegentore in drei Spielen sind zu viel für die Mannschaft von Julian Schütz, auch wenn die Offensive mit sieben Toren dagegenhält. Die Gäste haben ebenfalls sieben Treffer auf ihrem Konto, kassierten aber nur zwei Gegentreffer. Folgerichtig steht die Mannschaft von Uwe Lauenstein auf dem dritten Platz. Die letzten Duelle beider Mannschaften sprechen mit zwei Siegen und einem Unentschieden für den Gastgeber.

SV Förste - SV Viktoria Bad Grund. Förste startete gut und ist noch ungeschlagen. Einen großen Anteil daran hat die Defensive mit erst drei Gegentoren. Davon kann die Viktoria nur träumen, zwölf Mal musste man den Ball aus dem eigenen Netz holen. Auch im Spiel gegen Rotenberg schluckte Bad Grund vier Treffer, schoss aber fünf, so dass die ersten drei Zähler eingefahren wurden. Die direkten Duelle beider Mannschaften haben eine lange Tradition – mit verteiltem Ausgang.

1. FC Freiheit - SV Lerbach. Topspiel auf den Freiheiter Höhen: Der Zweite empfängt den Ersten. Es wird sich zeigen, ob sich die beiden Mannschaften eher belauern oder ihr Heil in der Flucht nach vorne suchen, schließlich stehen sich die besten Offensivreihen gegenüber. Lerbach strotzt vor Selbstbewusstsein, die Hausherren von Axel Bertram hingegen wollen die Heimniederlage gegen Hörden wett machen und punktemäßig aufschließen.

Das Lokalderby zwischen Eintracht Wulften und Merkur Hattorf wurde in das Frühjahr 2021 verlegt.