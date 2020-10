Die Harzer Falken haben ihre Zugänge drei und vier unter Dach und Fach: Mit Jan Ole Thomsen (19) und Nick Paurat (22) kommen zwei junge Torhüter zum Eishockey-Regionalligisten, der mit Adam Skala (21) und Jakub Bistomsky (21) bereits zwei Angreifer verpflichtet hat.

Im Falken-Aufgebot stehen damit bereits drei Torhüter, von denen Steve Themm aus beruflichen Gründen aber nur sporadisch ins Geschehen eingreifen kann. Daher wird ein weiterer Schlussmann an den Wurmberg kommen, wie der sportliche Leiter Jozef Potac bestätigt: „Er hat bereits unterschrieben und wird wahrscheinlich am Sonntag da sein.“ Das spricht dafür, dass die Harzer diese Schlüsselposition mit einem Kontingentspieler besetzen werden.

Nach einem Jahr zurück

Mit Paurat begrüßen die Falken einen alten Bekannten: Er absolvierte in der Oberliga-Saison 2018/19 vier Spiele für den Klub und wechselte dann zu den Saale Bulls Halle. „Letzte Saison konnte er sich in der Regionalliga und Oberliga weiterentwickeln und wichtige Einsatzzeiten erhalten, was gerade in der Entwicklung eines jungen Torhüters wichtig ist“, wird Trainer Jan Bönning zitiert.

Für Thomsen wird es das erste Jahr im Seniorenbereich. Er durchlief zunächst den Nachwuchsbereich der Crocodiles Hamburg, wechselte dann 2018 zu den Kassel Huskies, bei denen er mit DEL-2-Mannschaft trainierte und im Nachwuchs spielte. „Jan Ole war schon sehr früh in unseren Planungen“, sagt Bönning. „Ich bin überzeugt, dass er der Mannschaft ein guter Rückhalt sein wird und wir ihn jederzeit bedenkenlos einsetzen können.“

Erste Bewährungsprobe ist am Wochenende mit den beiden Testspielen gegen die Hannover Indians. Der Oberligist gastierte dabei am Sonntag, 19 Uhr, in Braunlage.

Erstmals um Punkte geht es für die Falken am Freitag, 6. November, beim Adendorfer EC. Am Sonntag, 8. November, folgt der Auftritt bei Nachbar Icefighters Salzgitter, bevor am Samstag darauf die Harsefeld Tigers Gastgeber der Harzer ist. Diese feiern ihre Heimpremiere dann am Sonntag, 15. November, gegen den CE Timmendorfer Strand. Wichtig für die Falken-Fans: Die Sonntagsheimspiele werden künftig immer erst um 19 Uhr ausgetragen