Am Samstag um 15.30 Uhr fällt für den TuSpo Petershütte der Startschuss in der Landesliga. Die Seestädter sind zu Gast beim SV Lengede, einem der Favoriten der Staffel Süd.

Die Vorbereitung auf den Landesligastart hätte nicht viel schlechter laufen können. Nach eher durchwachsenen Leistungen in den Testspielen, kassierte man im ersten Spiel des Bezirkspokals eine Niederlage im Stadtderby gegen den VfR Dostluk Osterode. Daraufhin traten Trainer Wolfgang Pilz und Co-Trainer Michael Fütterer zurück. Armin Dreyer ist seitdem verantwortlich für die Mannschaft, die sich in den weiteren Pokalspielen gegen die Bezirksligisten Rotenberg, Denkershausen und VfR Dostluk noch schwer tat.

Viel Gespräche mit dem Team

„Ich hab viel mit den Jungs gesprochen, um sie auf die Landesliga einzustellen“, sagt Dreyer. Am Samstag wartet mit dem SV Lengede ein schwerer Brocken auf den TuSpo. Das Team, nördlich von Salzgitter zu Hause, belegte in der letzten Saison den fünften Rang. Mit einigen guten Neuzugängen konnte man alle sechs Spiele im Pokal deutlich gewinnen. Am Ende stand ein Torverhältnis von 37:3 zu Buche.

„Wir fahren mit Respekt nach Lengede, haben aber keine Angst“, so Dreyer, der weiß, dass seine Mannschaft in der letzten Saison mit 2:1 beim SVL gewonnen hat. „Wir müssen erstmal hinten sicher stehen und versuchen über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Je länger die Partie eng ist, um so besser ist es für uns.“

Fehlen wird dem Trainer Verteidiger Joshua Schmidt. Dafür ist Patrick Gemende wieder an Bord, der mit seiner Erfahrung dem jungen Team sehr weiterhilft. Ein Fragezeichen steht noch hinter Keeper Leon Henkel.

Klassenerhalt das Ziel

Klar ist, dass es für die Seestädter angesichts des Kaderumbruchs eine schwierige Saison wird, der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel. Zumindest bei der Staffeleinteilung hatte TuSpo ein klein wenig Glück – die Südstaffel der Landesliga gilt, nimmt man die Platzierungen der Vorsaison als Grundlage, als die etwas schwächere Staffel.

Dass sich Abgänge wie die von Daniel Schmidt und Lukas Presch, beide zog es in die Oberliga, auf dem Feld nicht Eins zu Eins ersetzen lassen, ist klar. Die entstandenen Lücken sollen daher über das Kollektiv gefüllt werden. Auf einige Spieler warten auch neue Rollen mit nun deutlich mehr Verantwortung. Gestärkt wird der Kader zudem über etliche Youngster, die zusätzlich noch in der Landesliga-A-Jugend am Ball sind, in der Vorbereitung und im Pokal aber schon reichlich Einsatzzeiten hatten. Auch aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, könnten bei Bedarf Spieler aufrücken.

Kader: Leon Henkel, Marco Sukup, Fynn Kleeberg, Rouven Fricke, Tilo Kopp, Patrick Gemende, Joshua Schmidt, Sergej Schwabauer, Hendrik Sinram-Krückeberg, Moritz Waldmann, Tobias Jung, Niklas Baumgarten.

Zugänge: Alexander Bause (FC Seesen), Niklas Zarins (TSG 1951 Frankfurt), Domenic Stein (SG BW Bockelnhagen), Henrik Steinecke, Julian Schaschowitz (beide eigene A-Jugend).

Abgänge: Daniel Schmidt (FC Eintracht Northeim), Lukas Presch (SVG Göttingen), Jannis Kniepen (Hansa Rostock II), Niklas Kühl, Joshua Bartels (beide TSG Wildemann), Finn Rettstadt (Altona 93 II), Jonas Wand (Eintracht Braunschweig II), Fabian Duus (zweite Herren), Luran Engelhardt.

Trainer: Armin Dreyer.