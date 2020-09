Vier Treffer von Tom Wassmann reichen Rhume-Oder nicht

Osterode. A-Jugend des JFV kommt in der Bezirksliga nicht über 4:4 hinaus. Der Petershütter A-Jugend gelingt in der Landesliga ein Traumstart.

Im Jugendfußball stand auf Bezirksebene der erste Spieltag der neuen Saison an.

C-Jugend Bezirksliga

FC Eintracht Northeim II - JFV Rhume-Oder 1:4 (1:2). Der Aufsteiger vom JFV erwischte einen Traumstart. Kevin Klarenbeek zirkelte den Ball von der Sechzehnerkante in den Winkel (3.). Im Gegenzug pennte die Mannschaft von Trainer Carsten Kamrad, der Gastgeber kam zum 1:1 (4.). Damit nicht genug der stürmischen Anfangsphase: Der aufgerückte Tarik Blickwede brachte den JFV wieder in Front (5.). Dank eines parierten Elfmeters von Sverre Barke ging es damit auch in die Pause. Danach machte der JFV den entschlosseneren Eindruck, Justus-Elias Schmidt (45.) und Lukas Dechant (70.) behielten vor dem Tor die Nerven.

TuSpo Petershütte - SVG Göttingen 0:6 (0:2). Mit großer Vorfreude startete die Mannschaft von Justin Duus in das erste Spiel. Mit der Führung für die Gäste gaben die Seestädter das Spiel aber immer mehr aus der Hand. Die Göttinger ließen den Ball gut laufen, TuSpo war allerdings auch zu weit weg von den Gegenspielern. Mit dem Gegentor zum 0:3 schwand der Glaube. „Der Sieg für SVG ist verdient, aber vielleicht etwas zu hoch“, so Duus.

B-Jugend Bezirksliga

FC Gleichen - TuSpo Petershütte 3:3 (3:1). Auf dem schwer zu bespielenden Platz ging TuSpo durch Jannik Böhm in Front. Dann aber ließen sich die Gäste dreimal übertölpeln. Max Südhof verkürzte im zweiten Durchgang (57.). Fünf Minuten später gelang Maximilian Breitenbach nach einem schönen Freistoß der 3:3-Ausgleich. In der Folge verpasste das Team von Jonny Retzlaff zahlreiche Chancen, um das Spiel komplett zu drehen. „Wir hätten aufgrund der zweiten Halbzeit zwei Punkte mehr mitnehmen müssen“, ärgerte sich der Coach.

JFV Rhume-Oder - JFV Eichsfeld 0:1 (0:0). Knapp geschlagen geben musste sich Rhume-Oder im Derby gegen den JFV Eichsfeld. Beide Teams schenkten sich in der ausgeglichenen Partie nichts, Chancen blieben allerdings Mangelware. Das Tor des Tages erzielte Laurenz Schröder in der 67. Minute mit einem Fernschuss.

A-Jugend Landes- und Bezirksliga

TuSpo Petershütte - BVG Wolfenbüttel 5:0 (3:0). „Das war ein richtig gutes Spiel von uns, wir waren über die gesamte Spielzeit entschlossener. Kompliment an die Mannschaft“, lobte TuSpo-Coach Armin Dreyer sein Landesliga-Team. Von Beginn an hatte Wolfenbüttel nicht viel dagegen zu setzen, Lucas Hallmich brachte die Gastgeber in Front (7.). In der 14. Minute erhöhte Dustin Lau, ehe er in der 33. Minute sogar das richtungsweisende 3:0 vor der Halbzeit erzielte. Direkt nach Wiederbeginn machte Tom-Lois Zimmat den Deckel drauf (4:0, 48.). Den Schlusspunkt zum verdienten 5:0-Sieg setzte Max Haase (68.).

TuSpo Weser Gimte - JFV Rhume-Oder 4:4 (1:3). Nach einem halben Jahr Pflichtspielpause und einer guten Saisonvorbereitung ging die Mannschaft um Kapitän Eike Schwarz optimistisch in das erste Bezirksliga-Spiel, ein gravierender Abwehrfehler sorgte jedoch für den Rückstand (10.). Dann übernahm der JFV, Tom Wassmann erzielte den Ausgleich (17.). Kurz darauf ein Schock: Abwehrspieler Lorenzo Quaia fiel bei einem Zweikampf unglücklich und musste mit einer schweren Armverletzung ausgewechselt werden. Doch Rhume-Oder reagierte bestens, Wassmann traf zur Führung (23.). Kurz vor der Halbzeit schlug Wassmann ein drittes Mal zu (45.). In der zweiten Hälfte verlor der JFV zwar die Spielkontrolle, ließ in der hektischen Partie aber dennoch wenig zu. Dann jedoch verkürzte der Gastgeber (83.) und kam sogar zum Ausgleich (89.). Nach einer Ecke in der Nachspielzeit erzielte erneut Wassmann mit seinem vierten Tor das 4:3 – doch auch jetzt war die Begegnung noch nicht vorbei. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Gimte tatsächlich noch mit der letzten Aktion des Spiels zum 4:4-Ausgleich.

SV Rotenberg - SVG Einbeck 2:2 (1:0). Mit einem Teilerfolg ist der Aufsteiger vom Rotenberg in die Bezirksliga gestartet. Gegen die Gäste aus der Bierstadt sorgten Melvin Sommer (39.) und Leon Sommer (49.) zunächst für eine 2:0-Führung. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der hektischen Partie mit einigen gelben Karten und einer Zeitstrafe noch zum Ausgleich (69. und 80.).